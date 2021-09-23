Более 60% дорог в области признают соответствующими нормативам

23.09.2021 | 09:25

В Пензенской области завершается ремонт автомобильных дорог. В текущем году специалисты должны были реконструировать 68 км полотна регионального и межмуниципального значения.

Как сообщили в пресс-службе минстроя области, дорожные работы велись в 10 муниципальных образованиях и Пензе. На данный момент полностью ремонт завершен на 8 объектах общей протяженностью 53 км.

Оставшиеся дороги (15 км) готовятся сдать в ближайшее время.

«Качество покрытия проезжей части автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения области ежегодно улучшается. В этом году процент автодорог, находящихся в нормативном состоянии, составит 65,2%», - подчеркнули в пресс-службе.

Жителей Сурского края призвали соблюдать правила дорожного движения на обновленных трассах.