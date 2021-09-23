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Общество

Более 60% дорог в области признают соответствующими нормативам

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В Пензенской области завершается ремонт автомобильных дорог. В текущем году специалисты должны были реконструировать 68 км полотна регионального и межмуниципального значения.

Как сообщили в пресс-службе минстроя области, дорожные работы велись в 10 муниципальных образованиях и Пензе. На данный момент полностью ремонт завершен на 8 объектах общей протяженностью 53 км.

Оставшиеся дороги (15 км) готовятся сдать в ближайшее время.

«Качество покрытия проезжей части автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения области ежегодно улучшается. В этом году процент автодорог, находящихся в нормативном состоянии, составит 65,2%», - подчеркнули в пресс-службе.

Жителей Сурского края призвали соблюдать правила дорожного движения на обновленных трассах.

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Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
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Гость||

брехня и подгонка

Гость||

а поровал у олимпа заделали или это и так соответствует нормативам?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Качество покрытия проезжей части автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения области ежегодно улучшается. В этом году процент автодорог, находящихся в нормативном состоянии, составит 65,2%», - подчеркнули в пресс-службе.
Качество может и улучшается но сами дороги не соответствуют современным требованиям. Например дороги М-5,Р -158,Р-208 ,должны не только расширяться но и главное там должны разноситься потоки , надо по центру ставить отбойники что бы не было лобовых столкновений! Надо стремиться довести трассу М-5 до категории 1 б , пока она не соответствует даже 3 категории.

Имя: Гость
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