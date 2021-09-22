Общество

В Пензе пожар оставил жителей многоэтажки без света

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Для жителей дома № 21 на проспекте Строителей настали темные времена. Электричества они лишились еще в субботу, 18 сентября, восстановить подачу энергии коммунальщики до сих пор не могут. Все эти дни лифт в многоэтажке не работает.

«Так и поднимаюсь», - пожаловалась жительница дома Любовь Ефремова.

Путь на пятый этаж растягивается минут на 15. А возникли такие проблемы из-за пожара в электрощитовой.

«Ремонт делали, может быть. Говорят, кто ремонт делал, испугался и убежал. Ко мне даже на пятый этаж пожарный постучал, говорит: «Закрывайте двери, окна открывайте! Не выходите!» - пояснила пенсионерка.

«На второй площадке еще маленькие дети у нас, их по лестнице спускали вниз. Я на восьмом этаже живу, дышать нечем было», - отметила Валентина Косицина.

Огонь успел уничтожить две электрощитовые, от воды пострадала еще одна. Люди надеялись, что управляющая компания отреагирует быстро. Но ошиблись.

«Мы звонили раз 50. Дверь на ночь открыта, телефоны не работают, света нет», - сообщил Алексей Гуреев.

«Все продукты выбросили, все, что вырастили на даче за три месяца, на мусорку отнесли. Начальник нам нагло врет, ничего не делает, не приходит и не помогает», - возмутилась Нина Гуреева.

Даже зарядить телефоны люди не могут. И самое главное - им до сих пор не называют срок, когда восстановят подачу электричества.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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