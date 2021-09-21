Общество

Новый сервис «Альфа Дом» позволяет легко управлять платежами за ЖКУ

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Пензенцы могут воспользоваться сервисом «Альфа Дом», чтобы быть ближе к своим поставщикам коммунальных услуг.

Абсолютно все услуги ЖКХ можно оплатить по QR-коду и сохранить всех поставщиков в одном окне.

Передавать показания приборов учета при помощи мобильного приложения стало просто, быстро, а главное - удобно.

Достаточно скачать мобильное приложение на App Store и Google Play, чтобы получить возможность не только вносить данные приборов учета и оплачивать услуги ЖКХ, но и общаться напрямую с поставщиками во внутреннем чате.

«Ресурсоснабжающим организациям, управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК предлагается зарегистрироваться в сервисе «Альфа Дом», чтобы абоненты видели свои начисления в едином окне и могли получать своевременную информацию. Только живое общение в режиме реального времени сможет быстро и оперативно решить вопросы как населения, так и поставщиков услуг. «Альфа Дом» - это самый короткий путь к сближению населения и поставщиков», - подчеркнули создатели приложения.

Стоит отметить, что сервис, созданный в Пензе, активно расширяет свое присутствие в регионах России.

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