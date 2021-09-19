Обнародована суточная статистика заболеваемости COVID-19 в регионе

19.09.2021 | 12:10

На воскресенье, 19 сентября, в Пензенской области подтвердилось 235 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Пациенты прибавились в Пензе (161), Пензенском (20), Мокшанском (10), Спасском, Тамалинском (по 8), Бессоновском (5), Каменском (4), Бековском, Колышлейском, Нижнеломовском (по 3), Белинском, Земетчинском, Иссинском, Пачелмском, Шемышейском (по 1) районах. В ЗАТО Заречный выявили 5 инфицированных.

Общее число случаев COVID-19 в области достигло 67 934.

За минувшие сутки медики выписали 102 пациента. Всего в регионе коронавирус побороли 56 758 человек.

Зарегистрировано 20 новых смертей от коронавирусной пневмонии. Общее количество скончавшихся от инфекции составило 2 483.