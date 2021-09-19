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Общество

Обнародована суточная статистика заболеваемости COVID-19 в регионе

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На воскресенье, 19 сентября, в Пензенской области подтвердилось 235 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Пациенты прибавились в Пензе (161), Пензенском (20), Мокшанском (10), Спасском, Тамалинском (по 8), Бессоновском (5), Каменском (4), Бековском, Колышлейском, Нижнеломовском (по 3), Белинском, Земетчинском, Иссинском, Пачелмском, Шемышейском (по 1) районах. В ЗАТО Заречный выявили 5 инфицированных.

Общее число случаев COVID-19 в области достигло 67 934.

За минувшие сутки медики выписали 102 пациента. Всего в регионе коронавирус побороли 56 758 человек.

Зарегистрировано 20 новых смертей от коронавирусной пневмонии. Общее количество скончавшихся от инфекции составило 2 483.

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Гость||

а где Сосновоборск? люди умирают а статистика молчит

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Общее число случаев COVID-19 в области достигло 67 934
Это хорошо или плохо? Если хорошо,то - почему?, а если плохо, то - почему?

Гость||

Гость писал(a):

а где Сосновоборск? люди умирают а статистика молчит
Люди не умирают только там, где попросту их нет и быть не может.На солнце например.Там ни один человек вообще не умер.Статистика просто замалчивает сей факт,на солнце смертность 0%.

Гость||

Но на солнце и жизни то нет.)))

Гость||

А в РФ есть?

Гость||

Гость писал(a):

А в РФ есть?
До РФ - была. Теперь - сомневаемся. А впрочем, что есть жизнь?

Гость||

Напомнили старый анекдот: у Рабиновича спрашивают, есть ли жизнь на Марсе. Рабинович: Думаю, что там тоже нет.

Гость||

12:47, нас больше Гинцбург теперь интересует. Что он думает о жизни в РФ?

Имя: Гость
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