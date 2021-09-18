Общество

Пензенский журналист вернулся с форума в Сочи

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«Вся Россия» встретилась снова на побережье Черного моря: мастер-классы, круглые столы, дискуссионные площадки, пять дней и несколько сотен участников. В 2021 году форум журналистики начался до открытия.

На встречу с «четвертой властью» приехал министр иностранных дел Сергей Лавров. На повестке дня - актуальные международные проблемы и COVID-19, в частности признание отечественных вакцин за рубежом.

«Очевидный глобальный интерес приносится в жертву сиюминутным геополитическим расчетам, используются средства, которые нацелены на то, чтобы сдерживать, не давать сотрудничать с партнерами», - констатировал министр.

Ответив на все вопросы, Сергей Лавров отправился на переговоры, а журналисты - на знаменитую концертную площадку. Одно из самых главных и ожидаемых событий - награждение победителей премии «ТЭФИ-Мультимедиа». Ведущими церемонии стали Яна Чурикова и Дмитрий Дибров.

На лекцию легенды телевидения Арины Шараповой пришли сотни слушателей, в том числе ее именитые коллеги. Тема встречи - выживание СМИ в условиях пандемии.

Подарком всем участникам форума стал концерт знаменитого Кубанского казачьего хора.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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