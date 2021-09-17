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Общество

В Пензенской области дополнительно отремонтируют еще несколько дорог

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Пензенская область дополнительно получила из федерального бюджета 400 млн рублей по программе «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».

На эти средства планируется привести к нормативу более 30 км дорог регионального значения. Это участки трасс в Каменском районе (Тамбов - Пенза - с. Междуречье - Сердобск), в Вадинском (с. Кувак-Никольское - Вадинск - Земетчино), в Сердобском (Сердобск - с. Н. Студеновка), в Башмаковском (с.Поим - Башмаково - Земетчино) и в Бессоновском (с. Грабово - с. Вазерки - с. Пыркино).

Всего до конца текущего года в нормативное состояние будет приведено 65,2% автомобильных дорог регионального значения.

«На сегодняшний день дорожные работы ведутся согласно плану и находятся на завершающей стадии. Сдать объекты в эксплуатацию планируется до 20 октября», - сообщили в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

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Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
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