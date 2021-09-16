Пенза вышла на допандемийные показатели по летнему отдыху детей

16.09.2021 | 09:48

За лето в лагерях отдохнули более чем 16 500 детей из Пензы. Об этом в среду, 15 сентября, сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

«Большая часть из них - в пришкольных лагерях, 6 500 детей - в загородных лагерях, почти 200 детей съездили в пансионат «Приморский» на Черноморском побережье. В целом работа была организована на достойном уровне», - отметил мэр, подводя итоги оздоровительной кампании.

По его словам, несмотря на ограничения из-за коронавируса, Пенза в этом направлении практически вышла на показатели 2019 года (до пандемии).

На отдых ребят было направлено 135,8 млн рублей, в том числе 108,5 млн из бюджета. На путевки действовал 50%-й кешбэк.

«Также в этот день прошло награждение организаторов летней оздоровительной кампании 2021 года», - сообщили в пресс-службе мэрии.