Пенза вышла на допандемийные показатели по летнему отдыху детей

За лето в лагерях отдохнули более чем 16 500 детей из Пензы. Об этом в среду, 15 сентября, сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.
«Большая часть из них - в пришкольных лагерях, 6 500 детей - в загородных лагерях, почти 200 детей съездили в пансионат «Приморский» на Черноморском побережье. В целом работа была организована на достойном уровне», - отметил мэр, подводя итоги оздоровительной кампании.
По его словам, несмотря на ограничения из-за коронавируса, Пенза в этом направлении практически вышла на показатели 2019 года (до пандемии).
На отдых ребят было направлено 135,8 млн рублей, в том числе 108,5 млн из бюджета. На путевки действовал 50%-й кешбэк.
«Также в этот день прошло награждение организаторов летней оздоровительной кампании 2021 года», - сообщили в пресс-службе мэрии.
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В лагерь ездили раньше на 21 день, теперь на 14. За счет этого и показатели рисуете! Сделайте лагерь на 7 дней, тогда и показатели в разы вырастут... отчитались они...