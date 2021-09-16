Общество

Пенза вышла на допандемийные показатели по летнему отдыху детей

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За лето в лагерях отдохнули более чем 16 500 детей из Пензы. Об этом в среду, 15 сентября, сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

«Большая часть из них - в пришкольных лагерях, 6 500 детей - в загородных лагерях, почти 200 детей съездили в пансионат «Приморский» на Черноморском побережье. В целом работа была организована на достойном уровне», - отметил мэр, подводя итоги оздоровительной кампании.

По его словам, несмотря на ограничения из-за коронавируса, Пенза в этом направлении практически вышла на показатели 2019 года (до пандемии).

На отдых ребят было направлено 135,8 млн рублей, в том числе 108,5 млн из бюджета. На путевки действовал 50%-й кешбэк.

«Также в этот день прошло награждение организаторов летней оздоровительной кампании 2021 года», - сообщили в пресс-службе мэрии.

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Гость||

В лагерь ездили раньше на 21 день, теперь на 14. За счет этого и показатели рисуете! Сделайте лагерь на 7 дней, тогда и показатели в разы вырастут... отчитались они...

Гость||

Гость писал(a):

В лагерь ездили раньше на 21 день
Ну это задолго до пандемии прекратилось безобразие.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Также в этот день прошло награждение организаторов летней оздоровительной кампании 2021 года
Любят они себя награждать за обычное выполнение своей работы.

Имя: Гость
Комментарий:

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