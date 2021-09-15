В Пензенской области коронавирус подтвердился еще у 233 жителей

15.09.2021 | 13:16

В среду, 15 сентября, стало известно, что в Пензенской области коронавирус обнаружили еще у 233 человек.

География новых случаев такова: на Пензу пришлось 184, на Пензенский район - 13, на Мокшанский - 10, на город Заречный - 8, на Бессоновский и Земетчинский районы - по 4, на Спасский, Иссинский, Лунинский и Шемышейский - по 2, на Каменский и Камешкирский - по 1.

Накануне региональный оперативный штаб сообщил о смерти от COVID-19 20 человек и о выписке из больниц 257 пациентов, перенесших опасную инфекцию.

Общее число случаев подтвержденного COVID-19 достигло 66 991, количество умерших - 2 409, выздоровевших - 56 017.