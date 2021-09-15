Не все управляющие компании в Пензе готовы к отопительному сезону

15.09.2021 | 10:10

Группа компаний «Т Плюс» в Пензе сообщает о полной готовности войти в отопительный сезон после подписания соответствующего постановления администрацией города.

В настоящее время на источниках генерации, Пензенской ТЭЦ-1 (включает котельную «Арбеково») и ТЭЦ-2 запланированные ремонтные работы выполнены в полном объеме.

Однако не все управляющие компании проявляют сознательность.

Что касается подготовки жилого фонда, по состоянию на 14 сентября в Пензе из 1 829 многоквартирных домов - клиентов компании опрессовку провели 1 736, или 94,9%, промывку внутридомовой системы осуществили 1 700, или 92,8%.

«Мы призываем жителей Пензы проверить свою управляющую компанию на предмет готовности к пуску тепла, а также на отсутствие долгов, поскольку это одно из условий для выдачи паспорта готовности к ОЗП», - обратился к горожанам директор Пензенского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров.

В помощь жителям подготовлена памятка по проверке управляющей компании. Посмотреть ее можно здесь.