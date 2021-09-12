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Общество

Жители поселка ЗИФ не верят, что дождутся воды в 2021 году

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С неба капает - в домах нет. Жители поселка ЗИФ по-прежнему сидят без воды, хотя вопрос с ее подачей должен был решиться еще в начале сентября.

И если до этого процесс много лет тормозила недобросовестная подрядная организация, то теперь трудности возникли с другим участником строительства водопровода.

«У нас заказано насосное оборудование, оно должно было поступить еще в начале августа. К сожалению, поставщик оборудования, в связи с тем что импортные комплектующие, сорвал сроки поставки. Заменили поставщика, пересогласовали новый тип насосного оборудования. Оно сейчас заказано и оплачено. Мы планируем его получить в течение двух недель», - пояснил заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов.

Все остальное для подачи ресурса есть. Проложены внутриквартальные магистральные сети, их более 12 километров. На точке врезки установлена насосная станция подкачки, в самом поселке возвели необходимые постройки, идет монтаж резервуаров.

По словам руководителя новой подрядной организации, работа кипит, так же как и страсти во время очередного собрания.

«Тут еще территория. Сейчас начнутся дожди, как сюда насос завозить? Я на сто процентов уверен, что в октябре воды не будет», «Да в этом году вообще не будет воды», «Нам каждый год обещают: в 17, 18, 19-м. 20-й прошел, 21-й проходит, а воды нет. Я на заводе проработала 46 лет, ветеран труда. Неужто я не заслужила водички себе?» - возмущаются жители поселка.

Представители областной и городской властей пообещали собравшимся, что после 25 октября люди смогут подключать свои дома к водопроводу.

Однако здесь тоже возникли некоторые сложности: со стоимостью работ, которая должна проводиться за счет собственников жилья, документами, расположением участков относительно центральной магистральной сети и так далее.

Врио заместителя председателя правительства области Виктор Кувайцев по телефону просил руководителя ресурсоснабжающей организации помочь людям в решении проблем.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

К выборам президента всё сделают. Нужно только верить и ждать.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|12.09.2021 18:16|

К выборам президента всё сделают.

так и будет.

И цирка нам построят достроят или отреставрируют к этому времени я так по клоунам соскучился

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в 17, 18, 19-м. 20-й прошел, 21-й проходит, а воды нет.
ну вы там потерпите в 2024 выборы президента как бы намечаются вот после них и все сделают и водичка будет. Скоро зима снег растапливайте в магазах водичку покупайте Ну вы там держитесь.

Гость||

Жители поселка ЗИФ не верят, что дождутся воды в 2021 году

'

И правильно делают

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Представители областной и городской властей пообещали собравшимся, что после 25 октября люди смогут подключать свои дома к водопроводу.
Если 25 октября воды не будет надо возбуждать уголовные дела по 293 Ч.1. УК РФ Халатность. Пусть лучше Кувайцев объяснит почему осужденный по уголовной статье 292 УК РФ Должностной подлог Агамагомедов ,который был признан виновным и признал свою вину вместо увольнения из мэрии пошел на повышение , ныне уголовник зам.мэра! Это разве не коррупция?

Гость||

Гость писал(a):

И цирка нам построят достроят или отреставрируют к этому времени я так по клоунам соскучился
Мой сосед, после выступление Кувайцева, сказал, что выступать после него клоуну - только позориться.

Гость||

Скоро зима снег топить будите на технические нужды а в магазе воды не мерено всякой. Жили без воды и не умерли

Гость||

Надо верить

Имя: Гость
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