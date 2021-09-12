Жители поселка ЗИФ не верят, что дождутся воды в 2021 году

12.09.2021 | 18:00

С неба капает - в домах нет. Жители поселка ЗИФ по-прежнему сидят без воды, хотя вопрос с ее подачей должен был решиться еще в начале сентября.

И если до этого процесс много лет тормозила недобросовестная подрядная организация, то теперь трудности возникли с другим участником строительства водопровода.

«У нас заказано насосное оборудование, оно должно было поступить еще в начале августа. К сожалению, поставщик оборудования, в связи с тем что импортные комплектующие, сорвал сроки поставки. Заменили поставщика, пересогласовали новый тип насосного оборудования. Оно сейчас заказано и оплачено. Мы планируем его получить в течение двух недель», - пояснил заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов.

Все остальное для подачи ресурса есть. Проложены внутриквартальные магистральные сети, их более 12 километров. На точке врезки установлена насосная станция подкачки, в самом поселке возвели необходимые постройки, идет монтаж резервуаров.

По словам руководителя новой подрядной организации, работа кипит, так же как и страсти во время очередного собрания.

«Тут еще территория. Сейчас начнутся дожди, как сюда насос завозить? Я на сто процентов уверен, что в октябре воды не будет», «Да в этом году вообще не будет воды», «Нам каждый год обещают: в 17, 18, 19-м. 20-й прошел, 21-й проходит, а воды нет. Я на заводе проработала 46 лет, ветеран труда. Неужто я не заслужила водички себе?» - возмущаются жители поселка.

Представители областной и городской властей пообещали собравшимся, что после 25 октября люди смогут подключать свои дома к водопроводу.

Однако здесь тоже возникли некоторые сложности: со стоимостью работ, которая должна проводиться за счет собственников жилья, документами, расположением участков относительно центральной магистральной сети и так далее.

Врио заместителя председателя правительства области Виктор Кувайцев по телефону просил руководителя ресурсоснабжающей организации помочь людям в решении проблем.