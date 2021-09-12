В Пензастате рассказали, насколько в области подорожала красота

В преддверии Дня парикмахера, который отмечают в России 13 сентября, стало известно, насколько подорожали мужские и женские стрижки в Пензенской области.
Данные обнародовал Пензастат.
В женском зале средняя цена модельной стрижки на июль 2021 года составила 447 рублей. Мужчины за услуги парикмахера платили чуть меньше - 378 рублей.
«Рост цен в июле 2021 года к декабрю предыдущего года составил 3,73 и 4,75% соответственно», - заявили в Пензастате.
Что касается маникюра, что в среднем он обходился пензенцам в 312 рублей, что на 2,1% больше, чем в декабре 2020-го.
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Это где маникюр за 312???