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Общество

В Пензастате рассказали, насколько в области подорожала красота

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В преддверии Дня парикмахера, который отмечают в России 13 сентября, стало известно, насколько подорожали мужские и женские стрижки в Пензенской области.

Данные обнародовал Пензастат.

В женском зале средняя цена модельной стрижки на июль 2021 года составила 447 рублей. Мужчины за услуги парикмахера платили чуть меньше - 378 рублей.

«Рост цен в июле 2021 года к декабрю предыдущего года составил 3,73 и 4,75% соответственно», - заявили в Пензастате.

Что касается маникюра, что в среднем он обходился пензенцам в 312 рублей, что на 2,1% больше, чем в декабре 2020-го.

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Гость||

Это где маникюр за 312???

Гость||

Где-где, в Пензастате.

Гость||

А бюджетная стрижка наголо сколько стоит?

Гость||

200р

Имя: Гость
Комментарий:

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