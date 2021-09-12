В Пензастате рассказали, насколько в области подорожала красота

12.09.2021 | 14:02

В преддверии Дня парикмахера, который отмечают в России 13 сентября, стало известно, насколько подорожали мужские и женские стрижки в Пензенской области.

Данные обнародовал Пензастат.

В женском зале средняя цена модельной стрижки на июль 2021 года составила 447 рублей. Мужчины за услуги парикмахера платили чуть меньше - 378 рублей.

«Рост цен в июле 2021 года к декабрю предыдущего года составил 3,73 и 4,75% соответственно», - заявили в Пензастате.

Что касается маникюра, что в среднем он обходился пензенцам в 312 рублей, что на 2,1% больше, чем в декабре 2020-го.