В Пензе сиротам-инвалидам предложат квартиры на ул. Антонова

10.09.2021 | 10:51

Однокомнатные квартиры в доме № 56 на улице Антонова будут предлагать для проживания детям-сиротам с инвалидностью. Соответствующий законопроект приняли депутаты регионального парламента в пятницу, 10 сентября.

Дом передало Федеральное агентство по уничтожению химического оружия. Предложение поселить здесь сирот-инвалидов внес врио министра труда, социальной защиты и демографии Алексей Качан.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что по состоянию на 1 января 2021 года в Пензенской области обладали правом на обеспечение жилым помещением 639 детей-сирот, в том числе 29 инвалидов.

Чтобы купить или построить им квартиры, требуется 841 млн 215 тыс. рублей, в то время как в бюджете Пензенской области на 2021 год на эти цели предусмотрено всего 245 млн 290,4 тыс. рублей. B этом году детям-сиротам планируется предоставить 219 жилых помещений.

Согласно новому закону, квартиры в доме на улице Антонова будут предложены сиротам-инвалидам по договору социального найма на основании заявления. То есть граждане, относящиеся к этой категории, сами будут решать, получать им квартиры по договору соцнайма в Пензе или по месту жительства.