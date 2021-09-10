С начала года в регионе за тонировку наказали более 14 000 водителей

10.09.2021 | 18:31

2 человека погибли и 29 получили травмы различной степени тяжести из-за того, что отдельным водителям было слишком светло в салоне их автомобилей. Тонировка передних стекол их транспортных средств превышала допустимые нормы. Проблема обострилась с приходом осени.

«В первую очередь это связано с сокращением продолжительности светового дня и выпадением осадков. В темное время суток мокрый асфальт хорошо отражает свет фар и делает других участников дорожного движения менее заметными на дорогах, а затемненные передние стекла автомобиля ограничивают обзор с места водителя и не позволяют вовремя принять определенные меры по предотвращению дорожно-транспортного происшествия», - предупредил начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.

Всего в этом году за управление транспортом, светопропускание стекол которого не соответствует требованиям, к ответственности было привлечено более 14 000 водителей.

«Госавтоиспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения и добровольно отказаться от затонированных стекол. Только обдуманные действия на дороге и уважение к другим участникам дорожного движения могут сохранить жизнь и здоровье граждан», - подчеркнул Антон Шматков.