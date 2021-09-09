Общество

Никольчанин после ДТП пережил расстройство психики и пошел в суд

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В Никольске пострадавший в ДТП 27-летний пешеход подал иск на сбившего его водителя. Молодой мужчина потребовал компенсацию морального вреда.

ДТП случилось 3 апреля на улице Калинина в Никольске. Водитель ВАЗ-2134 наехал на горожанина. Тот получил травмы, квалифицированные специалистами как легкий вред здоровью.

По словам пострадавшего, наезд не прошел для него бесследно. Пешеход перенес серьезный посттравматический синдром, из-за чего у него появилось расстройство психики, которое продолжалось месяц.

«В своих требованиях мужчина просил взыскать с ответчика в качестве компенсации морального вреда сумму в размере 40 000 рублей», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Никольского районного суда.

Служители Фемиды установили, что водитель превысил скорость, из-за чего и случилось ДТП, в котором пострадал никольчанин. Они учли степень нравственных страданий мужчины и удовлетворили его иск к автомобилисту в полном объеме.

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