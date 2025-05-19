Пензенские полицейские отправились в командировку на Северный Кавказ

19.05.2025 | 12:50

Сводный отряд пензенских полицейских отправился в очередную служебную командировку на Северный Кавказ. Как обычно, сотрудники пробудут там полгода.

«Сегодня мы провожаем супруга, папу. Он едет в первый раз, переживает, и мы за него очень переживаем, волнуемся. Желаем ему, чтобы все у него там получилось, настроение было хорошее. Мы его очень сильно ждем домой», - отметила жена полицейского Анастасия Ирышкова.

Пензенцы сменят своих коллег, чья командировка подходит к концу, и будут помогать местным следить за порядком.

Кроме близких и родных в путь подчиненных провожал начальник УМВД России по Пензенской области Павел Гаврилин. Он попросил сотрудников соблюдать инструкции и заботиться о собственной безопасности.

«Желаю вам крепкого здоровья, удачи и помнить, что служебная командировка - это временный момент, основная служба - наша родная Пензенская область», - подчеркнул Павел Гаврилин.