Бездомные животные: пензенских чиновников упрекнули за бездействие

09.09.2021 | 08:52

В Пензенском районе выявлены нарушения законодательства, регулирующего отлов и содержание безнадзорных животных. По мнению сотрудников местной прокуратуры, сложившаяся ситуация угрожает жизни и здоровью граждан.

«В ходе проверок установлено, что субвенции из областного бюджета, предоставленные администрации района в 2021 году на реализацию государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных, не реализованы», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Пытаясь найти организацию, которая будет оказывать услуги по отлову и содержанию бездомных животных, администрация организовала семь аукционов. Ни на один из них заявки не поступили.

При этом ситуация с бродячими животными в районе сложная. Только за первые полгода 2021-го от нападений пострадали 13 граждан (столько же, сколько за весь 2020-й). Троих из них покусали неизвестные собаки (в прошлом году таких случаев было четыре).

За истекший период 2021-го в администрацию поступило 18 обращений местных жителей с просьбами провести отлов животных. В ответ людям сообщили, что сделать это невозможно.

«Таким образом, переданные государственные полномочия администрацией Пензенского района исполняются ненадлежащим образом, что способствует ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации, влечет причинение вреда жизни и здоровью граждан, создает угрозу распространения заболеваний», - констатировала Светлана Артамонова.

В феврале прокурор района уже требовал устранить нарушения, но принятые администрацией меры показали свою неэффективность. Тогда он обратился в суд. Служители Фемиды признали бездействие чиновников незаконным и возложили на них обязанность организовать мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Решение пока не вступило в силу. Когда это произойдет, прокуратура намерена контролировать его исполнение.