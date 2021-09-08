Общество

Медики рассказали, какой бытовой химией травятся пензенские дети

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За последние две недели участились случаи вызовов скорой медицинской помощи по поводу острых бытовых отравлений детей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

Наиболее часты случаи отравления средствами бытовой химии (для мытья посуды, для очищения стиральных машин, растворители, порошки, кислоты, щелочи, для борьбы с насекомыми и грызунами).

Больше всего несчастных случаев происходит с детьми в возрасте от 1 года до 4 лет и, как показывает практика, в выходные дни. Это связано с доступностью бытовой химии в доме. Маленькие дети, по своей природной любознательности привлеченные запахом и яркими упаковками, проглатывают порошки, вдыхают их пары.

«Бывают ситуации, когда родители не знают, произошло ли отравление. В этом случае тревогу должно вызвать необычное поведение малыша: он неожиданно становится вялым, сонливым или, наоборот, проявляет беспокойство, кричит и плачет. Обычные симптомы отравления - внезапное недомогание, резкое изменение поведения», - предупредили специалисты.

В зависимости от вещества могут наблюдаться боли в животе, рвота, признаки шока (бледность, холодная кожа, частое дыхание, нечеткость или потеря сознания, синюшность губ и ногтей), судороги, ожоги или изменение цвета кожи вокруг рта, если вещество едкое. При таких симптомах следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Судьба отравившегося ребенка зависит в первую очередь от того, как поведут себя взрослые.

«Избежать отравлений легче, чем лечить их последствия. Лучшая профилактика - убрать подальше от детей бытовую химию. Как только ребенок начнет ходить, сделайте эти предметы недоступными: упаковки с бытовой химией храните под замком или на верхней полке шкафа», - рекомендует пресс-служба минздрава.

Вот еще несколько правил, которые стоит соблюдать родителям малышей.

Не храните опасные вещества в таре из-под пищевых продуктов. Даже если снабдить бутылку из-под лимонада надписью о том, что в ней находится раствор хлорки, малыш не сможет это прочитать.

Большинство препаратов обладает повышенной летучестью, поэтому опасно создавать в квартире их запасы: со временем снижается герметичность упаковки.

Обрабатывая помещения препаратами от бытовых насекомых (инсектицидами), вынесите продукты и посуду, удалите детей и пожилых людей из квартиры, защитите рот и нос повязкой из нескольких слоев марли, а глаза - очками.

После обработки тщательно проветривайте квартиру в течение нескольких часов, не применяйте инсектициды на ночь там, где предстоит спать людям.

Используя нестандартные упаковки, наклеивайте на них полоски лейкопластыря с отчетливо написанным названием.

Никогда не оставляйте без присмотра открытую бутылку с бытовой химией или таз с хлорированным раствором: ребенок может попробовать содержимое на вкус.

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Источник — фото vk.com/minzdrav_penza
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