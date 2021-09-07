Общество

В Пензе приостановят газоснабжение на нескольких улицах

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В связи с проведением АО «Газпром газораспределение Пенза» внеплановых работ с 08:00 21 сентября до 20:00 22 сентября будет приостановлено газоснабжение абонентов в Пензе по следующим адресам:

- улица Ангарская, 1, 2, 3, 9, 11, 31, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 29, 27, 26, 28, 31а, 34, 35, 36, 41, 39, 37, 40, 38, 46, 44, 43, 45, 42, 51, 48, 47, 49, 50, 56, 53, 52, 55, 54, 61, 58, 57, 59, 60, 62, 64, 66;

- 1-й переулок Ангарский, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 14, 11, 10, 12в, 16, 17, 18, 20, 22, 26;

- улица Верещагина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 27, 29, 31;

- 1-й переулок Верещагина, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14;

- 2-й переулок Верещагина, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 20, 17, 19, 18, 16, 21, 22, 23, 25, 27;

- 3-й переулок Верещагина, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 16а, 17, 18, 19, 20, 25, 22, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 36, 34, 33, 35, 32, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 46, 44, 43, 45, 42, 48;

- улица Гребная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

- улица Зарубина, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 15, 13, 14, 11, 10, 12, 16, 18, 19, 21, 21а, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 38, 40;

- 1-й проезд Зарубина, 2, 3, 4, 5, 6;

- 2-й проезд Зарубина, 3, 4, 5;

- 3-й проезд Зарубина, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9;

- 4-й проезд Зарубина, 3, 5, 6;

- 5-й проезд Зарубина, 12, 14, 16, 4, 8, 2, 4Б, 6, 6а, 10Б, 10а;

- улица Лесной Поселок, 4, 6, 7, 12;

- улица Пожарского, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10;

- 1-й проезд Фестивальный, 3, 4, 5, 6, 7;

- 2-й проезд Фестивальный, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12;

- 3-й проезд Фестивальный, 1, 2, 3, 4, 5;

- улица Измайлова, 6, 8, 10, 12а (кв. 1, 2), 12Б, 12 (кв. 1, 2), 14, 16, 18 (кв. 1, 2), 20, 21, 23, 25, 27, 39, 41, 50;

- улица Бумажников, 9, 8, 6, 7, 15;

- улица Автономная, 10, 8, 6, 4, 2, 20, 16;

- проезд Автономный, 1, 5;

- улица Первомайская, 8, 10, 12, 18, 20;

- 2-й переулок Ангарский, 1, 1а, 3, 5, 9, 11, 12, 15в;

- улица Тарханова, 9Б;

- улица Стадионная, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9.

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