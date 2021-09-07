В Пензе к началу отопительного сезона готово 95% жилого фонда

07.09.2021 | 14:34

В Пензе к отопительному сезон готово более 95% жилого фонда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города во вторник, 7 сентября.

Предстоящий отопительный сезон обсудили на планерке в мэрии. В 2 445 многоквартирных домов, а также во все учреждения образования, культуры и спорта готовы подать ресурс.

Что касается медицинских учреждений, то их готовность к отопительному сезону составляет 86%.

«В связи с похолоданием глава городской администрации распорядился проверить температурный режим в детских садах и принять меры там, где он ниже нормативного», - добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в Кузнецке готовы досрочно начать отопительный сезон. Отопление в соцучреждениях города могут включить уже с 13 сентября, если в этом возникнет необходимость.