Общество

В Пензе к началу отопительного сезона готово 95% жилого фонда

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В Пензе к отопительному сезон готово более 95% жилого фонда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города во вторник, 7 сентября.

Предстоящий отопительный сезон обсудили на планерке в мэрии. В 2 445 многоквартирных домов, а также во все учреждения образования, культуры и спорта готовы подать ресурс.

Что касается медицинских учреждений, то их готовность к отопительному сезону составляет 86%.

«В связи с похолоданием глава городской администрации распорядился проверить температурный режим в детских садах и принять меры там, где он ниже нормативного», - добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в Кузнецке готовы досрочно начать отопительный сезон. Отопление в соцучреждениях города могут включить уже с 13 сентября, если в этом возникнет необходимость.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе к отопительному сезон готово более 95% жилого фонда.
А готовность теплосетей какая? На Луначарского то теплосеть собрались перекладывать.

Гость||

Включите пожалуйста отопление! Замерзаем! А не включите - на выборы не пойдём

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе к отопительному сезон готово более 95% жилого фонда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города во вторник, 7 сентября.
Прямым текстом угрожают включить отопление!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

готовы досрочно начать отопительный сезон
penzainform.ru писал(a):
В 2 445 многоквартирных домов
penzainform.ru писал(a):
готовы подать ресурс
Т.е. отопление уже ВРУБАЮТ? А не рано?

Гость||

Вот погода на 10 дней.

8 сентября - +16°C днём.

9 сентября - +18°C днём.

10 сентября - +19°C днём.

11 сентября - +17°C днём.

12 сентября - +18°C днём.

13 сентября - +20°C днём.

14 сентября - +19°C днём.

15 сентября - +12°C днём.

16 сентября - +14°C днём.

Какое ещё отопление?

Гость||

Конечно, ещё с августа платить будем за отопление.

Гость||

Включите пожалуйста отопление! Замерзаем! А не включите - на выборы не пойдём

Ну здрасьте приехали! А потом ты через три дня будешь орать:

-ВЫКЛЮЧИТЕ ОТОПЛЕНИЕ, ОТ ЖАРЫ СДОХНЕМ ЖЕ!!!

А давайте отопление вообще не выключать. На улице +

Гость||

10 тысяч рублей дополнительные вам раздавали? Извольте уплатить! Как пришло - так и ушло.

Гость||

ДЕТСКИЕ САДЫ НЕКОТОРЫМ УЖЕ ПО 45-50ЛЕТ РЕМОНТ ОТОПЛЕНИЯ НЕ ПРОВОДИЛСЯ НИ РАЗУ ДЕНЕГ НЕТ А НА ВСЯКУЮ ЕРУНДУ ЕСТЬ ОДНИХ СИГНАЛИЗАЦИЙ 2 ВИДИО ОХРАНА ОХРАННИК СО СТОРОНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ВЫХОДЫ ВСЯКИЕ ПЛАКАТЫ НО НИ КОПЕЙКИ НА ИЗНОШЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОКНА СТАВЯТ САДЫ ЗА СВОЙ СЧЁТ НУ ПАРУ ШТУК ДАДУТ ДЕПУТАТЫ ЕСЛИ ЗА НИХ ПРОГОЛОСУЮТ ТЕПЛО ЭКОНОМЯТ А АВАРИИ В ПОДВАЛАХ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОДНА ПОКАЗУХА ОТ НАШИХ ВЛАСТЕЙ

Гость||

Гость писал(a):

Гость|07.09.2021 14:47|

Включите пожалуйста отопление! Замерзаем! А не включите - на выборы не пойдём

у тебя с головой всё в порядке? Чо мало платишь за отопление зимой, придурь? купи обогреватель

Гость||

В гетто-Заре кстати индивидуальное газовое отопление.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|07.09.2021 15:35|

ДЕТСКИЕ САДЫ НЕКОТОРЫМ УЖЕ ПО 45-50ЛЕТ РЕМОНТ ОТОПЛЕНИЯ НЕ ПРОВОДИЛСЯ НИ РАЗУ ДЕНЕГ НЕТ А НА ВСЯКУЮ ЕРУНДУ ЕСТЬ ОДНИХ СИГНАЛИЗАЦИЙ 2 ВИДИО ОХРАНА ОХРАННИК СО СТОРОНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ВЫХОДЫ ВСЯКИЕ ПЛАКАТЫ НО НИ КОПЕЙКИ НА ИЗНОШЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОКНА СТАВЯТ САДЫ ЗА СВОЙ СЧЁТ НУ ПАРУ ШТУК ДАДУТ ДЕПУТАТЫ ЕСЛИ ЗА НИХ ПРОГОЛОСУЮТ ТЕПЛО ЭКОНОМЯТ А АВАРИИ В ПОДВАЛАХ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОДНА ПОКАЗУХА ОТ НАШИХ ВЛАСТЕЙ

ты за свой детсад пиши, а не за все скопом. Сначала, такие как вы, ноете, поборы с родителей, а теперь, что дети замерзают

Гость||

Гость писал(a):

Сначала, такие как вы, ноете, поборы с родителей, а теперь, что дети замерзают
Это правда.

Гость||

Включите отопление! Уже холодно в домах, детских садах, кругом кароновирус, что людей морозить, можно же включить отопление, чтобы было тепло, а не жарко.

Имя: Гость
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