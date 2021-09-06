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Общество

В Кузнецке вновь готовы начать отопительный сезон досрочно

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В Кузнецке мэр Сергей Златогорский поручил подготовить сети к подаче тепла. Отопление в соцучреждениях города могут включить уже с 13 сентября, если в этом возникнет необходимость.

«Мы пока не понимаем, что происходит с погодой и как она будет развиваться. Учитывая фон заболеваний, то ли ковидных, то ли вирусных, возможно, придется начать отапливать хотя бы социальные учреждения», - отметил градоначальник на оперативном совещании в администрации в понедельник, 6 сентября.

Он подчеркнул, что в городе должна быть высокая готовность к началу отопительного сезона.

Сергей Златогорский поручил предупредить управляющие компании, медицинские, образовательные организации, учреждения культуры и спорта, что город готов подключить их к подаче тепла.

В минувшем году в Кузнецке из-за эпидемии коронавируса отопительный сезон начался досрочно. Тепло в домах горожан появилось в конце сентября.

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Гость||

Это ж как деньги надо любить

Гость||

Покой и сон теряют,о нас заботясь..

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