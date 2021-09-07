Общество

Коротко и по существу: капремонт школ и детсадов в регионе

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В 2021 году в Пензенской области капитально отремонтировали 34 школы и 6 детских садов. На эти цели выделялось около 240 млн рублей, причем большая часть суммы была сформирована по результатам поездок врио губернатора Олега Мельниченко по районам региона.

Во время общения с руководителями образовательных учреждений и общественностью глава субъекта федерации принял решение о направлении дополнительных средств, необходимых для создания комфортных условий.

Так, 9 млн 520 тыс. рублей выделили на капитальный ремонт здания школы в селе Тимирязево Башмаковского района; 5 млн 300 тыс. - на восстановление кровли детского сада в селе Пушанино Белинского района.

1 млн рублей пошел на ремонт в здании детсада № 1 р. п. Беково; 7 млн 500 тыс. - на капремонт детсада № 1 в Каменском районе.

12 млн 900 тыс. направили на капремонт кровли и фасада детсада «Росток» в Пачелмском районе; 700 тыс. рублей составило удорожание стоимости работ по строительству детсада на 50 мест в р. п. Лунино.

970 тыс. рублей потребовалось на капремонт спортзала школы г. Сердобска; 350 тыс. - на замену окон в спортзале лицея № 2 в том же городе; 3 млн 400 тыс. выделили на ремонт актового зала школы № 19 в Сердобске и его оборудование.

3 млн 100 тыс. рублей пошло на капремонт спортивного и актового залов в школе № 6 в Кузнецке; 7 млн 500 тыс. - на строительство корпуса школы в селе Ульяновка Кузнецкого района; 3 млн 800 тыс. - на создание мини-футбольного поля на территории этого же образовательного учреждения.

3 млн рублей потребовалось на замену окон в школе села Пионер Кузнецкого района; 3 млн 300 тыс. - на замену окон и приобретение кресел для актового зала школы села Поселки; 3 млн 800 тыс. - на закупку и установку площадки для сдачи норм ГТО при школе того же села.

«Потребность в капремонте очень большая. После 1 октября мы будем заявляться в федеральную программу, про которую говорил Президент РФ Владимир Путин. На сегодняшний день у нас уже есть проектно-сметная документация на 30 школ. Программа начинается с 2022 года, сейчас важно заявиться и получить финансирование, для этого нужно документацию представить. Будем над этим работать», - объяснил Олег Мельниченко во время прямого эфира, посвященного новому учебному году.

Как он уточнил при этом, если поступят федеральные средства, региональная программа не сократится.

«Заявившись в федеральную программу, например на 30 школ, мы эти 30 школ сделаем плюсом. В этом году мы сделали 34 школы, а если грамотно сработаем и оперативно подадим заявки, вполне возможно, что на следующий год мы и 60, и 70 школ отремонтируем», - резюмировал врио губернатора.

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Источник — фото pnzreg.ru
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