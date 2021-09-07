Общество

Аварию на сетях в районе автодрома оперативно устраняют

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Во вторник, 7 сентября, аварийная бригада ООО «Горводоканал» ведет восстановительные работы на водопроводе диаметром 400 мм в частном секторе на Большой Арбековской улице.

Здесь надломился чугунный трубопровод. Подача ресурса в районе автодрома временно приостановлена. Для жителей организовали подвоз технической воды.

Серьезным препятствием для оперативного устранения аварии стало нарушение охранной зоны водопровода. Собственник частного домовладения установил забор за пределами своего участка, из-за чего доступ к трубе оказался перекрыт.

Поэтому, прежде чем приступить непосредственно к аварийно-восстановительным работам, бригаде горводоканала пришлось демонтировать часть ограждения, чтобы смогла заехать спецтехника. И хотя собственник участка не препятствовал доступу и работам, это отняло много времени и сил.

Ремонт продолжается, завершить его планируется в течение дня, после чего водоснабжение будет полностью восстановлено.

ООО «Горводоканал» обращает внимание, что в охранной зоне инженерных коммуникаций запрещена установка каких-либо ограждений или сооружений. Это не только является серьезным нарушением законодательства, но и создает существенные препятствия для ремонта в случае аварии.

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