Общество

642 раненых и 13 погибших: в УГИБДД рассказали о ДТП в Пензе за 8 месяцев

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Отделение пропаганды УГИБДД регионального УМВД обнародовало данные об авариях, случившихся в Пензе с начала года.

Всего на 7 сентября в областном центре зарегистрировали 481 дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидентов погибло 13 человек, 642 получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 145 ДТП с участием пешеходов, в том числе 6 со смертельным исходом. 145 человек получили травмы.

Специалисты озвучили причины аварий. Большинство из них произошли из-за несоблюдения правил дорожного движения: водители игнорировали очередность проезда перекрестка, неправильно выбирали дистанцию, не выполняли требования сигналов светофоров и дорожных знаков, пересекали зебру с нарушением, превышали скорость, забывая об интенсивности движения или погодных условиях.

Что касается ДТП с пешеходами, которые имели тяжелые последствия, то там тоже бывало нарушение правил дорожного движения зачастую самими людьми, которые выходили на дорогу в неустановленном месте или на запрещающий сигнал.

В Госавтоинспекции напомнили горожанам о необходимости неукоснительно соблюдать ПДД.

«Уважаемые водители, при совершении какого-либо маневра не забывайте убедиться в безопасности его выполнения. Пешеходам напоминаем о необходимости переходить дорогу строго в установленных местах, при этом убедившись в отсутствии приближающегося транспорта, либо в том, что все автомобили остановились, и в темное время суток использовать на одежде световозвращающие элементы», - обратились к пензенцам в отделении пропаганды.

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