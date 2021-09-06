На дороге в объезд Спасска возводят мосты через Студенец и Шелдаис

06.09.2021 | 10:05

В Пензенской области на участке федеральной дороги М5 «Урал» с 466-го по 487-й километр прокладывают объездную дорогу мимо Спасска. В частности, через реки Студенец и Шелдаис возводят новые мосты.

Как пояснили в ФКУ «Поволжуправтодор», старые конструкции перестали соответствовать расчетным нагрузкам и интенсивности движения транспорта в показателях грузоподъемности и пропускной способности. Новые мосты будут иметь более высокие технические характеристики.

Обход Спасска будет включать в себя три транспортные развязки со съездами к населенным пунктам. Количество пересечений автомобильных потоков на одном уровне минимизируется, а трасса М5 будет связана с дорогой местного значения Спасск - Дерябкино и пятью сельхозпереездами, ведущими к фермерским хозяйствам.

Строительство нового участка автодороги будет завершено в 2024 году. Его ввод в эксплуатацию позволит не только запустить движение в объезд Спасска, но и вдвое увеличить пропускную способность федеральной трассы, а также улучшить экологическую обстановку в райцентре.