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Общество

Депутаты Заксобра подключатся к вручению продуктовых наборов

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Депутаты всех уровней должны активно подключиться к работе по обеспечению продуктовыми наборами многодетных малообеспеченных семей, а также людей старше 65 лет, находящихся на социальном обслуживании. Соответствующее поручение озвучил председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин в понедельник, 6 сентября.

Инициативу поддержать социально уязвимые категории граждан выдвинул врио губернатора Олег Мельниченко. Адресную помощь должны получить более 22 тысяч жителей региона.

«Депутатский корпус принял решение о выделении средств на приобретение наборов. Сейчас нужно оказать содействие социальным работникам и волонтерам в организации доставки продуктов питания. Парламентарии должны выяснить, какие проблемы волнуют наших уважаемых ветеранов и многодетные семьи и в случае необходимости оперативно подключиться к решению вопросов», - отметил Валерий Лидин.

По его словам, продуктовые наборы являются своевременной мерой социальной поддержки земляков в непростой период режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19.

Общий вес подарка составляет около 12 кг. Набор включает в себя рыбные консервы, тушенку, гречку, горох, рис, подсолнечное масло, макароны, муку, сахар, конфеты, печенье, чай и сгущенное молоко.

3 сентября во время визита в Сердобский район спикер регионального парламента вручил продовольственные наборы ветеранам труда и Великой Отечественной войны.

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Источник — фото www.zspo.ru
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