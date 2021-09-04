Жителям Пензенской области доставят бесплатные продуктовые наборы

04.09.2021 | 17:53

Жители Пензенской области, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получат бесплатные продуктовые наборы. О решении выделить средства на дополнительную социальную поддержку стало известно в субботу, 4 сентября.

На сайте регионального министерства труда, соцзащиты и демографии уточняется, что продукты приобретут для социально уязвимых категорий граждан, наиболее затронутых пандемией новой коронавирусной инфекции.

Продуктовая помощь будет оказана малообеспеченным многодетным семьям и гражданам старше 65 лет, состоящим на социальном обслуживании. Адресную материальную поддержку в связи с продлением режима повышенной готовности получат 22 708 человек.

«В состав продуктового набора весом около 12 кг входят рыбные консервы, тушенка, гречка, горох, рис, подсолнечное масло, макароны, мука, сахар, конфеты, печенье, чай и сгущенное молоко», - уточнили в министерстве труда, соцзащиты и демографии.

Сотрудники комплексных центров социального обслуживания населения и добровольцы начнут доставлять продукты в понедельник, 6 сентября.