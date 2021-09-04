Спасатели рассказали пензенцам, как эксплуатировать электрообогреватели

04.09.2021 | 14:35

С наступлением прохладной погоды многие жители Пензенской области начали использовать для обогрева жилищ электроприборы.

В ГУ МЧС предупредили: неправильное использование техники может привести к пожару. Чтобы не произошло беды, следует соблюдать меры безопасности.

Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Использование его свыше установленного срока может привести к печальным последствиям.

Необходимо систематически проводить проверку исправности проводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя, вовремя ремонтировать и заменять вышедшие из строя детали, предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры.

Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать самодельные или поврежденные электрообогреватели.

Следует избегать перегрузки сети в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии.

Нельзя оставлять включенными электрообогреватели на ночь или использовать их для сушки вещей.

Устанавливать обогреватель следует на полу на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Приборы с конвекторами можно крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола.

Оборудование следует время от времени очищать от пыли, которая тоже может воспламениться.

Провода не помещают под ковры и другие покрытия, не ставят на них мебель и другие тяжелые предметы.

«Если же беда все-таки случилась, незамедлительно звоните по телефону 01 (с городского телефона) или 101 (с мобильного)», - напомнили в пресс-службе управления.