Общество

Спасатели рассказали пензенцам, как эксплуатировать электрообогреватели

Печать

С наступлением прохладной погоды многие жители Пензенской области начали использовать для обогрева жилищ электроприборы.

В ГУ МЧС предупредили: неправильное использование техники может привести к пожару. Чтобы не произошло беды, следует соблюдать меры безопасности.

Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Использование его свыше установленного срока может привести к печальным последствиям.

Необходимо систематически проводить проверку исправности проводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя, вовремя ремонтировать и заменять вышедшие из строя детали, предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры.

Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать самодельные или поврежденные электрообогреватели.

Следует избегать перегрузки сети в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии.

Нельзя оставлять включенными электрообогреватели на ночь или использовать их для сушки вещей.

Устанавливать обогреватель следует на полу на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Приборы с конвекторами можно крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола.

Оборудование следует время от времени очищать от пыли, которая тоже может воспламениться.

Провода не помещают под ковры и другие покрытия, не ставят на них мебель и другие тяжелые предметы.

«Если же беда все-таки случилась, незамедлительно звоните по телефону 01 (с городского телефона) или 101 (с мобильного)», - напомнили в пресс-службе управления.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте