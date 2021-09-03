Общество

ПФР опубликовал правила выплаты пособий семьям и беременным

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Сотрудники Пенсионного фонда России (ПФР) подготовили новые регламенты предоставления пособий беременным женщинам и выплат на детей от 8 до 17 лет.

На официальном сайте ПФР размещены документы, которые устанавливают сроки предоставления пособий, а также указан перечень и порядок предоставления документов для получения материальной помощи.

«Принятие решения о назначении пособия либо отказе в назначении пособия осуществляется территориальным органом ПФР в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о назначении пособия для беременных женщин, вставших на учет в медучреждения на ранних сроках беременности», — указано в регламенте.

В ПФР подчеркнули, что в случае непредоставления документов срок принятия решения могут продлить до 20 дней, а заявитель вправе предоставить недостающие документы в течение 10 дней.

Напомним, согласно распоряжению Правительства с 1 июля 2021 года в России ввели ежемесячные пособия для беременных, находящихся в трудном финансовом положении, в размере половины прожиточного минимума (в среднем 6300 рублей). До этого выплачивали только единовременное пособие в размере 700 рублей.

Местное отделение Пенсионного фонда России в праве принять решение о назначении или отказе в пособии на детей от 8 до 17 лет в течение 10 дней со дня регистрации заявления. Гражданин РФ может донести недостающие документы в течение 10 дней. Размер ежемесячного пособия составляет в среднем 5600 рублей.

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Гость||

Маловато дают.

Гость||

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАДО ЗАКРЫТЬ, ВСЕ ФУНКЦИИ ПЕРЕДАТЬ МФЦ, ОНИ НА СЕБЯ ТРАТЯТ БОЛЬШЕ ЧЕМ ДАЮТ ПЕНСИОНЕРАМ

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