Общество

Пациентам онкодиспансера пообещали социально ориентированный тариф

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Власти Пензы пообещали сделать социально ориентированный тариф на парковку рядом с онкологическим диспансером. Соответствующее сообщение представители городского департамента ЖКХ оставили в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко.

«Сделайте нормальную автостоянку около онкологии!» - попросила одна из подписчиц врио главы региона.

Чиновники департамента ЖКХ в ответ написали, что «введение платы за парковочное место является инструментом снижения числа припаркованных на длительное время машин с целью обеспечения свободных мест в зонах повышенного спроса на парковку».

«При организации парковки, расположенной в районе ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», планируется введение платы за парковочное место с применением социально ориентированного тарифа», - подчеркнули представители ведомства.

Установить тариф должна городская администрация. Ее руководитель Андрей Лузгин ранее заявил, что платной стоянку хотят сделать для того, чтобы там не парковались посторонние.

«Самый яркий пример: если мы сделаем бесплатную парковку у первой горбольницы, ее займут студенты ВТУЗа (имеется в виду ПензГТУ. - Прим. ред.) и сотрудники радиозавода, а не приехавшие пациенты. То же самое - со стоянкой у онкоцентра: ее займет кто угодно, но не приехавшие пациенты», - считает Лузгин.

Однако рядом с онкодиспансером нет многоквартирных домов, жители которых могли бы надолго занимать парковку, нет магазинов и других коммерческих организаций. Единственное крупное учреждение, расположенное поблизости, - это ДС «Буртасы», но у него есть собственная обширная стоянка.

Кроме того, рядом расположена церковь Владимира равноапостольного. Маловероятно, чтобы ее прихожане занимали парковку онкоцентра по 8-12 часов, чего опасается Лузгин.

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Гость||

при наличии 4 степени онкологии скидка на парковку 10% типа такой?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Установить тариф должна городская администрация. Ее руководитель Андрей Лузгин ранее заявил, что платной стоянку хотят сделать для того, чтобы там не парковались посторонние.
Срочно уволить всех. Это кретины чистой воды !!! Там нужно сделать парковку на 200 автомобилей на территории самого диспансера ! Место там позволяет ! Твари, со смертельно больных людей собрались последние копейки вынимать. Трактор пригоните на 2 часа, раскатайте площадки и засыпку щебнем сделайте, от ворья большего не просят !

Гость||

Хочешь жить, буртасня? Заплатишь и за парковку! По социально-ориентированному тарифу. По двойному...

Гость||

Какая паскудная власть ... с людей которые одной ногой в могиле и с тех хотят содрать последние копейки.

Гость||

Перед выборами они вам рай на земле пообещают, а потом масло жмать начнут из людей пуще прежнего!

Гость||

Сами чинодралы ни за что не платят, вмё на халяву имеют, а с нищих за каждый вздох содрать норовят! Вот как голосовать за таких "благодетелей"???

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