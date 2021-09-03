Пациентам онкодиспансера пообещали социально ориентированный тариф

03.09.2021 | 10:48

Власти Пензы пообещали сделать социально ориентированный тариф на парковку рядом с онкологическим диспансером. Соответствующее сообщение представители городского департамента ЖКХ оставили в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко.

«Сделайте нормальную автостоянку около онкологии!» - попросила одна из подписчиц врио главы региона.

Чиновники департамента ЖКХ в ответ написали, что «введение платы за парковочное место является инструментом снижения числа припаркованных на длительное время машин с целью обеспечения свободных мест в зонах повышенного спроса на парковку».

«При организации парковки, расположенной в районе ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», планируется введение платы за парковочное место с применением социально ориентированного тарифа», - подчеркнули представители ведомства.

Установить тариф должна городская администрация. Ее руководитель Андрей Лузгин ранее заявил, что платной стоянку хотят сделать для того, чтобы там не парковались посторонние.

«Самый яркий пример: если мы сделаем бесплатную парковку у первой горбольницы, ее займут студенты ВТУЗа (имеется в виду ПензГТУ. - Прим. ред.) и сотрудники радиозавода, а не приехавшие пациенты. То же самое - со стоянкой у онкоцентра: ее займет кто угодно, но не приехавшие пациенты», - считает Лузгин.

Однако рядом с онкодиспансером нет многоквартирных домов, жители которых могли бы надолго занимать парковку, нет магазинов и других коммерческих организаций. Единственное крупное учреждение, расположенное поблизости, - это ДС «Буртасы», но у него есть собственная обширная стоянка.

Кроме того, рядом расположена церковь Владимира равноапостольного. Маловероятно, чтобы ее прихожане занимали парковку онкоцентра по 8-12 часов, чего опасается Лузгин.