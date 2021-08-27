Сетевое издание|18+|Пятница|27 авг 2021|13:37
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Общество

Парковка у онкоцентра будет платной, чтобы ее не занимали посторонние

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На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 27 августа, вновь рассматривался вопрос о парковках в областном центре.

И. о. начальника управления ЖКХ Вадим Фейгин доложил о том, что в городе существует несколько платных муниципальных стоянок, приносящих доход в казну.

Он также напомнил, что в историческом центре Пензы бесплатные места для машин оборудованы на улице Лермонтова возле одноименного сквера, на улице Карла Маркса убраны запрещающие знаки и разрешена бесплатная парковка. Также нанесена разметка для парковки автомобилей возле ПГУ.

По традиции депутаты вспомнили о планах устройства парковки на улице Стасова, возле онкологического центра. Планируется, что на ней будет 114 мест, ее строительство может обойтись в 9,3 млн рублей.

Один из депутатов поинтересовался, платным или бесплатным будет этот паркинг. Вадим Фейгин твердо ответил: «У онкологического диспансера парковка будет платной».

«Платная парковка для посетителей онкоцентра? Это заработок на людях с неизлечимыми болезнями. У них и так горе, а мы пытаемся срубить с них немножечко бабла», - возмутился депутат.

Андрей Лузгин возразил: «Платная парковка - это не способ заработка. Мы говорим о том, что плата - это обеспечение свободных мест и ротационность парковки. Когда мы говорим о том, что парковка у онкоцентра будет платной, это не значит, что плата будет взиматься с первого часа. Будет выбран режим, который поможет приехавшим в онкоцентр оставить автомобиль, пройти прием и забрать его до наступления платного периода. Но на этой парковке нельзя будет парковаться 8 или 12 часов».

Мэр добавил, что существует проблема бесплатных парковок: места на них занимают не приехавшие ненадолго люди, а работающие рядом автмобилисты.

«Самый яркий пример: если мы сделаем бесплатную парковку у первой горбольницы, ее займут студенты ВТУЗа (имеется в виду ПензГТУ. - Прим. ред.) и сотрудники радиозавода, а не приехавшие пациенты. То же самое со стоянкой у онкоцентра - ее займет кто угодно, но не приехавшие пациенты. Поэтому вопрос платности - это вопрос тарифа и режима работы. Мы не будем зарабатывать деньги на онкобольных, но платность станет залогом того, что парковка освобождается», - уверен Лузгин.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Вадим Фейгин твердо ответил: «У онкологического диспансера парковка будет платной».
Правильно. У каждой больнички так надо. Ещё вход платный, туалет, переход с этажа на этаж. Выход по двойному тарифу. Ну про приём молчу, само собой разумеется.

Гость||

Нефиг там делать. Травить, сжигать и резать - это не лечение, а большой бизнес.

Гость||

Ощалели

Гость||

будут парковаться родители которые вечно стоят с нарушениями у буртасов и ждут своих деток. Как раз будут в бесплатный период укладываться.

Нужно в онкоцентре пациентам выдавать талон, который даст выехать бесплатно, вот и все решение.

Гость||

У онкоцентра есть посторонние? Это шутка?

Гость||

То есть то что студентам ВТУЗа и рабочим радиозавода нельзя ездить на авто. Хороший подход к организации парковок в городе.

Гость||

У онкоцентра есть посторонние? Это шутка?

............................................

Работники Тяжпрома там будут оставлять машины!

Гость||

Шлагбаум - это бизнес по-буртацки. Деньги из воздуха.

Гость||

Хирург в онкоцентре берет 15-20 т.р. с пациента, анестезиолог 5-10. У них за годы в полне хватит на 3-езх уровневую порковку и еще останется

Гость||

Как раз в бесплатный период будут укладываться все, кроме посетителей онкоцентра.

Гость||

Правильно! А то госдеповцы американские понаедут!

И еще по Воронежу надо на всякий случай долбануть ракетами.

Гость||

А какие то дураки за них будут в сентябре голосовать

Гость||

Сделайте тогда платные парковки и у городских и областных администраций. А то шлагбаумом и заборов наставили.

Гость||

А работники ЗиФа и часового там будут ставить?

Гость||

зарплату админисрации .платить с того,что соберут......

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Имя: Гость
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