Парковка у онкоцентра будет платной, чтобы ее не занимали посторонние

27.08.2021 | 12:08

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 27 августа, вновь рассматривался вопрос о парковках в областном центре.

И. о. начальника управления ЖКХ Вадим Фейгин доложил о том, что в городе существует несколько платных муниципальных стоянок, приносящих доход в казну.

Он также напомнил, что в историческом центре Пензы бесплатные места для машин оборудованы на улице Лермонтова возле одноименного сквера, на улице Карла Маркса убраны запрещающие знаки и разрешена бесплатная парковка. Также нанесена разметка для парковки автомобилей возле ПГУ.

По традиции депутаты вспомнили о планах устройства парковки на улице Стасова, возле онкологического центра. Планируется, что на ней будет 114 мест, ее строительство может обойтись в 9,3 млн рублей.

Один из депутатов поинтересовался, платным или бесплатным будет этот паркинг. Вадим Фейгин твердо ответил: «У онкологического диспансера парковка будет платной».

«Платная парковка для посетителей онкоцентра? Это заработок на людях с неизлечимыми болезнями. У них и так горе, а мы пытаемся срубить с них немножечко бабла», - возмутился депутат.

Андрей Лузгин возразил: «Платная парковка - это не способ заработка. Мы говорим о том, что плата - это обеспечение свободных мест и ротационность парковки. Когда мы говорим о том, что парковка у онкоцентра будет платной, это не значит, что плата будет взиматься с первого часа. Будет выбран режим, который поможет приехавшим в онкоцентр оставить автомобиль, пройти прием и забрать его до наступления платного периода. Но на этой парковке нельзя будет парковаться 8 или 12 часов».

Мэр добавил, что существует проблема бесплатных парковок: места на них занимают не приехавшие ненадолго люди, а работающие рядом автмобилисты.

«Самый яркий пример: если мы сделаем бесплатную парковку у первой горбольницы, ее займут студенты ВТУЗа (имеется в виду ПензГТУ. - Прим. ред.) и сотрудники радиозавода, а не приехавшие пациенты. То же самое со стоянкой у онкоцентра - ее займет кто угодно, но не приехавшие пациенты. Поэтому вопрос платности - это вопрос тарифа и режима работы. Мы не будем зарабатывать деньги на онкобольных, но платность станет залогом того, что парковка освобождается», - уверен Лузгин.