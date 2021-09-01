Вадим Супиков поздравил школьников с Днем знаний

01.09.2021 | 16:48

Вице-спикер Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в школе № 35 Пензы.

Вадим Супиков поздравил педагогов, родителей, школьников с началом учебного года и отметил, что в регионе созданы все условия для получения качественного образования, отвечающего современным стандартам.

Он выразил благодарность педагогическому коллективу во главе с директором Галиной Шадчневой и вручил благодарность врио губернатора Олега Мельниченко учителю истории и обществознания Людмиле Крышкиной за добросовестный многолетний труд в системе образования и высокий профессионализм.

По традиции 1 300 первоклассников первого избирательного округа получили в этот день красочные расписания школьных уроков.