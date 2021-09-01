Общество

В Пензе трудному подростку подарили школьные принадлежности

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В преддверии Дня знаний представители Общественного совета при УМВД России по Пензенской области отправились в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. В рамках акции «Собери ребенка в школу!» активисты приготовили подарки для трудных подростков.

Но в учреждении находился только один молодой человек.

«Для того чтобы тебе было лучше учиться, от общественного совета собрали рюкзак», - рассказала председатель объединения Ольга Логвина.

Самому центру общественники вручили географическую карту для обучения воспитанников, так как прежняя уже износилась.

Единственному воспитаннику центра временного содержания несовершеннолетних достался целый набор канцелярских принадлежностей, которые понадобятся ему в новом учебном году.

Представители общественного совета при областном УМВД не только сделали подарки, но и проверили условия, в которых находятся оступившиеся подростки.

«Здесь внимательные воспитатели, внимательные сотрудники. Все чисто, все замечательно. С ребенком работает психолог. Как раз в то время, когда мы пришли сюда, проходили занятия с психологом. Все на высоком уровне», - подчеркнула заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Наталья Андреева.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

С трудом подарили?

Гость||

зачем они ему?

Гость||

Гость писал(a):

зачем они ему?
Канцелярские принадлежности?

Гость||

Действительно,зачем?

Гость||

Гость писал(a):

Действительно,зачем?
А ты дурачок или просто интересуешься?

Имя: Гость
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