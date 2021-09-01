Общество

В области выборочно соберут данные о состоянии здоровья населения

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Пензастат анонсировал выборочное наблюдение состояния здоровья населения. Мероприятия пройдут в регионе с 1 по 30 сентября.

Специалисты соберут данные об ожидаемой продолжительности здоровой жизни населения, о гражданах, как ведущих здоровый образ жизни, так и имеющих избыточный вес, потребляющих алкоголь, наркотики, психотропные вещества, курящих.

«В Пензенской области будет обследовано 23 счетных участка, в каждом из которых интервьюеру необходимо будет собрать информацию о 27 домохозяйствах. Таким образом, всего будет охвачено 621 домохозяйство», - рассказали в Пензастате.

Специалисты будут заполнять опросные листы в Пензе, Кузнецке, Заречном, селе Соседка Башмаковского района, в Ухтинке - Бессоновского, в поселке Чаадаевка и селе Уранка Городищенского района, в Земетчине, Каменке и селе Большие Верхи Каменского района, в Колышлее и деревне Кайсаровке Колышлейского района, в селе Никольском - Кузнецкого, Подгорном - Мокшанского, а также в Нижнем Ломове, Никольске, Сердобске и селе Воскресеновка Пензенского района.

Опросники заполнят со слов респондентов. Никакие документы предъявлять не потребуется.

Выборочное наблюдение состояния здоровья населения нужно для того, чтобы оценить эффективность мер социальной и демографической политики.

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Гость||

А где гарантия что среди интервьюеров не будет мракобесов? Опозорят ведь область.

Гость||

Из дурки снова строчит шизик

Гость||

Гость писал(a):

Из дурки снова строчит шизик
Так не строчи.

Гость||

Любишь СЕKС?!

Здeсь ты cможешь осyществить свои сeкcyальные жeлания, pасширить свои гоpизонты и попpобовать что-то новeнькое. 100% AHOHИMHOCTЬ. Это должен попpобовать каждый мyжчина ----- http://bit.do/vsisky

Имя: Гость
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