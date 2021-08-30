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Общество

В Пензенской области продолжает уменьшаться численность жителей

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В Пензенской области в июле скончалось на 412 человек больше, чем за тот же месяц минувшего года. Данные по смертности в регионе обнародовал Росстат.

В июле в области зарегистрировали 2 335 смертей (1 923 - в 2020-м) и рождение 888 малышей (904). Естественная убыль населения составила 1 447 человек (1 019 - за тот же период прошлого года).

В регионе продолжает расти число заключенных браков. Так, в июле свои отношения узаконили 1 030 пар, что на 226 больше, чем в том же месяце 2020 года (804). При этом увеличивается и количество разводов: их оказалось 559, тогда как в прошлом году распалась 491 семья.

Всего с января по июль в Пензенской области умерло 13 807 жителей (12 440 - в 2020-м), родилось 5 375 (5 627), заключено 3 576 браков (2 824), оформлено 3 053 (2 481) развода.

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Гость||

Скоро из вымирающих городов всех переселят в Сибирь в новые мегаполисы.

Гость||

Вот так "картина"

Гость||

Гость писал(a):

Скоро из вымирающих городов всех переселят в Сибирь в новые мегаполисы.
Доживём ли?

Гость||

Депрессивный город

Гость||

Гость писал(a):

в новые мегаполисы.
подземные

Гость||

Спасибо губернатору хорошую политику ведёт!!!!!

Гость||

Гость писал(a):

Депрессивный город
город делают люди

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

Депрессивный город
город делают люди

А не людишки

Гость||

А еще прибавте к умирающим тех, кто массово уезжает из этой нищиты в Мск и другие успешные регионы и картина становиться еще печальнее

Гость||

Дамате снесите от нее рак у всех

Имя: Гость
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