В Пензенской области продолжает уменьшаться численность жителей

30.08.2021 | 11:11

В Пензенской области в июле скончалось на 412 человек больше, чем за тот же месяц минувшего года. Данные по смертности в регионе обнародовал Росстат.

В июле в области зарегистрировали 2 335 смертей (1 923 - в 2020-м) и рождение 888 малышей (904). Естественная убыль населения составила 1 447 человек (1 019 - за тот же период прошлого года).

В регионе продолжает расти число заключенных браков. Так, в июле свои отношения узаконили 1 030 пар, что на 226 больше, чем в том же месяце 2020 года (804). При этом увеличивается и количество разводов: их оказалось 559, тогда как в прошлом году распалась 491 семья.

Всего с января по июль в Пензенской области умерло 13 807 жителей (12 440 - в 2020-м), родилось 5 375 (5 627), заключено 3 576 браков (2 824), оформлено 3 053 (2 481) развода.