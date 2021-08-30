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Общество

В общественных местах Пензы подключат 60 видеокамер

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60 видеокамер, расположенных в общественных местах Пензы, не подключены к системе «Безопасный город». Об этом на оперативном совещании в правительстве области в понедельник, 30 августа, доложил врио зампреда Алексей Костин.

По его словам, всего в регионе действует 367 видеокамер. Однако в областном центре часть приборов не работает.

Врио губернатора Олег Мельниченко поинтересовался, есть ли документ, регламентирующий алгоритм действий всех органов при установке камер и включении их в систему «Безопасный город». Выяснилось, что такого документа нет.

Мельниченко поручил Алексею Костину разработать и принять такой единый правовой акт на уровне правительства. В свою очередь, глава администрации Пензы Андрей Лузгин пообещал, что все камеры будут подключены к 1 октября.

«К 1 октября вы камеры подключаете и устраиваете нам с Алексеем Владимировичем экскурсию, чтобы мы увидели их работу», - поручил врио губернатора Лузгину.

Он также подчеркнул, что одна из основных функций камер фотовидеофиксации - обеспечение безопасности дорожного движения и снижения травматизма. Мельниченко напомнил о трагическом происшествии, случившемся в субботу, 28 августа, на улице Пушкина.

В свою очередь Алексей Костин отметил, что в 2020 году в ДТП погибли 211 человек при пороговом значении 183 - превышение составило 16%. За 7 месяцев текущего года рост числа погибших в Пензе составил 35%.

«Изначально была допущена стратегическая ошибка: все пошли своим путем, а надо было делать единое решение и отдавать его либо в МВД, либо в МЧС. Но что сделано, то сделано. Давайте у нас в регионе обеспечим работу системы «Безопасный город», - резюмировал Мельниченко.

Он также поручил в следующем году 7% средств, выделяемых на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги», направить на обеспечение безопасности, в том числе на камеры видеонаблюдения.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Выяснилось, что такого документа нет.
А сколько бабла стоило 60 камер?

Гость||

Гость писал(a):

А сколько бабла стоило 60 камер?
Чъего бабла?

Гость||

Гость писал(a):

Чъего бабла?
Нашего

Гость||

Гость писал(a):

Нашего
Ваше в кармане вошь на аркане

Гость||

Гость писал(a):

А сколько бабла стоило 60 камер?
Много. На набережной на виселицах камеры стоят и Лузгин верещал что они подключены , почему тогда не нашли тех кто громил лежаки? Или по традиции распил и муляжи ?

Имя: Гость
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