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Происшествия

Момент смертельного ДТП с пешеходом на ул. Пушкина попал на видео

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Момент смертельного ДТП, которое произошло вечером в субботу, 28 августа, на улице Пушкина в Пензе, попал на видео.

По словам очевидцев, авария произошла около 19:00. Водитель автомобиля Mazda сбил пешехода. От полученных травм он скончался на месте. Свидетели отмечали, что на иномарке, предположительно, были московские номера, а погибший мужчина переходил улицу по зебре.

На кадрах, появившихся в социальной сети «ВКонтакте» 29 августа, можно видеть место происшествия. На переход вышли два человека, машин в тот момент не было.

Водитель Mazda двигался на большой скорости, которую он не сбросил перед зеброй. Один из пешеходов успел отскочить в сторону, другой оказался сбит. От удара его тело подбросило вверх, оно улетело на несколько метров в сторону от проезжей части.

В посте с видео отмечается, что иномарка была затонирована, автомобилист не заметил пешеходов из-за солнца.

Пока в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД происшествие не прокомментировали.

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Источник — видео vk.com/penza
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Гость||

прискорбно.

Гость||

Он летел как последний урод, виновен, должен сидеть.

Гость||

По видео прекрасно видно, что когда пешеходы ступили на дорогу никакой машины не было рядом, чтобы они могли предугадать такой исход событий.

Гость||

А на остановке Пугачёва , там частенько и на красный машины едут.Дорога хорошая , им и светофор не указ.Будьте внимательны !

Гость||

Очередная жертва пропаганды безответственности пешеходов.

Гость||

Плохому танцору всегда что-то мешает, так и здесь солнце виновато. Быдлу за рулём то солнце виновато, то дождь, то ветер, то снег. Всё и все виноваты, только не сами безмозглые. Если для вас столько помех о которых вы не догадывались садясь впервые за руль, то сдайте ваши права добровольно в ГАИ. И вам будет спокойнее и жизни других убережёте.

Гость||

Зато с тонировкой. Чёткий пацан. В колонию надеюсь надолго поедет.

Гость||

Да вот очередному, 15.28., пропаганда виновата. Он хотел бы как у себя на селе один ездить и пешеходов чтоб не было, все по домам сидели. В отличии от вас недоумков, пешеход соблюдал ПДД, а эта паскуда-нет.

Гость||

Я так рада, что пешеход был прав. От этого прям как-то всем сразу легче.

Гость||

Гость писал(a):

Очередная жертва пропаганды безответственности пешеходов.
Гость писал(a):
Я так рада, что пешеход был прав. От этого прям как-то всем сразу легче.
Пешеход соблюдал ПДД и на видео это видно. Ваша пропаганда безответственности автомобилистов неприемлема!

Гость||

15:28Какую дурь пишишь.....Или дурак,или убийцу выгораживаешь.....

Гость||

посадить падлу лет на 20

Гость||

Урод. Жизнь звбрал, пусть своюю отдаст

Имя: Гость
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