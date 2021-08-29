Момент смертельного ДТП с пешеходом на ул. Пушкина попал на видео

29.08.2021 | 14:47

Момент смертельного ДТП, которое произошло вечером в субботу, 28 августа, на улице Пушкина в Пензе, попал на видео.

По словам очевидцев, авария произошла около 19:00. Водитель автомобиля Mazda сбил пешехода. От полученных травм он скончался на месте. Свидетели отмечали, что на иномарке, предположительно, были московские номера, а погибший мужчина переходил улицу по зебре.

На кадрах, появившихся в социальной сети «ВКонтакте» 29 августа, можно видеть место происшествия. На переход вышли два человека, машин в тот момент не было.

Водитель Mazda двигался на большой скорости, которую он не сбросил перед зеброй. Один из пешеходов успел отскочить в сторону, другой оказался сбит. От удара его тело подбросило вверх, оно улетело на несколько метров в сторону от проезжей части.

В посте с видео отмечается, что иномарка была затонирована, автомобилист не заметил пешеходов из-за солнца.

Пока в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД происшествие не прокомментировали.