Коммерческая недвижимость: как выгодно вложить средства

30.08.2021 | 16:58

Жилой комплекс «8 Марта» от «Термодома» не просто красивое место для удобной жизни, но и золотая жила для предприимчивых людей. Все дело в коммерческих помещениях и в том, как можно грамотно вложить деньги.

Сегодня здесь достраиваются три помещения, которые могут заинтересовать тех, кто умеет видеть перспективу и просто считать.

Например, есть два торговых зала по 330 квадратных метров. Они смежные, их легко объединить, а это уже 660 квадратных метров - цифра, которая заинтересует большие торговые компании.

Владелец этого метража ежемесячно может зарабатывать на аренде до 700 тысяч рублей. Делим всю стоимость вложения на ежемесячную прибыль и получаем, что окупаемость составит чуть больше 8 лет. Специалисты подтвердят: это высокая норма доходности.

Так что теперь есть возможность выгодно вложить деньги. За подробностями следует обращаться в отдел продажи коммерческой недвижимости строительного холдинга «Термодом».

Узнать больше о квартирах в жилом комплексе «8 Марта» можно на termodom-pnz.ru. Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщик ЖК «8 Марта» - ООО ПКФ «Термодом», проектные декларации на наш.дом.рф.