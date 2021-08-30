«День бесплатной юрпомощи» в Кузнецке продлится три часа

В Кузнецке акцию по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам ограничили тремя часами. О мероприятии, запланированном на пятницу, 3 сентября, рассказали представители местной администрации.
«С 10:00 до 13:00 в МФЦ города Кузнецка будет проведен «День бесплатной юридической помощи» с участием представителей Управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области и ГКУ «Государственное юридическое бюро Пензенской области», - уточнили в мэрии.
Обратиться за консультацией предложили жителям не только Кузнецка, но и Кузнецкого района.
Более подробную информацию можно получить по телефону 8(84157)2-51-68.
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А перерыв на обед предусмотрен в течении этого дня?