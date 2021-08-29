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Общество

Пензенцам рассказали о вреде слаймов для здоровья ребенка

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В пензенском областном центре медпрофилактики обратили внимание родителей на вред, который могут нанести детскому здоровью так называемые лизуны, или слаймы.

Это игрушки, которые изготавливаются на основе клея, загустителя и активатора (обычно это смесь буры с глицерином). Слаймы способны растягиваться, принимать любую форму, издавать звуки при прикосновении. Их можно или купить в готовом виде, или же сделать самим из предложенных производителем ингредиентов.

Специалисты центра медпрофилактики посчитали слаймы небезобидными.

«Маленькие дети могут взять массу в рот, облизывать испачканные руки, прикасаться ими к глазам. При попадании в глаза появляется слезотечение, жжение, а в пищеварительный тракт – тошнота», - говорится в сообщении в Instagram-аккаунте центра.

Слаймы опасны для детей, у которых есть аллергия на один из компонентов игрушки, для тех, кто страдает бронхиальной астмой, кожными заболеваниями. Длительный контакт «лизуна» с кожей вреден даже для здорового ребенка.

«От буры могут появиться покраснения на коже, а также возникнуть проблемы с почками, пищеварением», - отметили специалисты.

Особенно внимательными нужно быть, если у детей на руках есть ссадины и ранки. Попадание в них буры может вызвать воспаление, высыпания.

Слаймы изготавливают из природных компонентов, а это питательная среда для микроорганизмов. Если играть с такой игрушкой слишком долго, дело может закончиться бактериальным или грибковым поражением кожи, аллергией, учащением респираторных инфекций, нарушением иммунитета. Поэтому рекомендуется выбрасывать «лизуна» сразу же, если на нем появляется налет или плесень.

«Значительную долю рынка слаймов составляют авторские изделия, а рецепты, которые публикуются в Сети, не проходят проверку контролирующих органов, поэтому нет гарантий, что приобретенная игрушка или сам процесс ее изготовления безопасны», - говорится в посте в заключение.

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Гость||

Зачем продают?

Гость||

Если г..о в рот взять то тоже ничего хорошего не получится. Почему тогда срать не запретят? Ну или хотя бы рассказали о вреде г…на для здоровья, а то вдруг кто не знает

Имя: Гость
Комментарий:

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