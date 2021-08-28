В Заречном три недели будут тестировать еще один новый автобус

В Заречный прибыл автобус ЛиАЗ-529267, работающий на газе. В течение трех недель он будет работать в закрытом городе в тестовом режиме.
Это автобус большого класса, в котором 28 сидячих и 86 стоячих мест, а также одно оборудованное место для инвалида-колясочника. Низкопольная конструкция, просторный салон и откидная аппарель обеспечивают удобство и комфорт маломобильным пассажирам.
Кроме того, в передней части салона, рядом с сиденьями для людей с ограниченными возможностями здоровья, размещены сенсорные кнопки запроса на выход и выделено место для собаки-поводыря.
Система кондиционирования салона может действовать не только на охлаждение, но и на обогрев. Обновлена система управления.
Отзыв о поездке на таком автобусе горожане смогут оставить на сайте МП «Автотранс», сообщили в управлении общественных связей Заречного.
В июле зареченцы смогли оценить низкопольный автобус «Лотос-105», работающий на газе.
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