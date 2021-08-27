В начале сентября в Пензе приступят к мощению ул. Московской

27.08.2021 | 11:02

В пятницу, 27 августа, на сессии Пензенской городской думы глава администрации Андрей Лузгин рассказал о ходе реконструкции улицы Московской.

«На сегодня закончена полностью перекладка магистрального теплопровода с увеличением мощности (мы поменяли в створе Московской две пятисотки на две семисотки), проложили примерно 40% ливневой канализации, которая подземным способом пойдет, переложили два водопровода и канализацию. Переврезки все будут закончены ​на следующей неделе. Соответственно, все сети будут закончены», - пояснил мэр Пензы.

Он уточнил, что с 8 сентября специалисты приступят к мощению улицы. До 1 декабря все работы будут завершены.

Стоимость контракта, заключенного между городским управлением капитального строительства и подрядчиком, составила свыше 265 млн рублей.