В начале сентября в Пензе приступят к мощению ул. Московской

В пятницу, 27 августа, на сессии Пензенской городской думы глава администрации Андрей Лузгин рассказал о ходе реконструкции улицы Московской.
«На сегодня закончена полностью перекладка магистрального теплопровода с увеличением мощности (мы поменяли в створе Московской две пятисотки на две семисотки), проложили примерно 40% ливневой канализации, которая подземным способом пойдет, переложили два водопровода и канализацию. Переврезки все будут закончены на следующей неделе. Соответственно, все сети будут закончены», - пояснил мэр Пензы.
Он уточнил, что с 8 сентября специалисты приступят к мощению улицы. До 1 декабря все работы будут завершены.
Стоимость контракта, заключенного между городским управлением капитального строительства и подрядчиком, составила свыше 265 млн рублей.
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Опять мощи припрут?