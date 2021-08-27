На фонтанной площади Спутника спортивным дошколятам торжественно вручили значки ГТО. Церемония была приурочена ко Дню Государственного флага РФ.
Дети пришли с родителями, бабушками и дедушками - получился семейный праздник спорта.
«Я благодарю коллектив детского сада, родителей и детей за то, что приняли участие в этом празднике», - отметила заведующая спортивным сектором отдела администрации Пензенского района Светлана Лукьянова.
Ежегодно в Спутнике проходят городские и областные соревнования. Каждый день здесь тренируются легкоатлеты, катаются велосипедисты.
В этом может убедиться любой желающий - прийти на набережную, пляж, в бассейн, спортзал или на скалодром. А те, кто живет в Спутнике, знают: здесь заниматься спортом легко и удобно.
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