27.08.2021 | 16:22

На фонтанной площади Спутника спортивным дошколятам торжественно вручили значки ГТО. Церемония была приурочена ко Дню Государственного флага РФ.

Дети пришли с родителями, бабушками и дедушками - получился семейный праздник спорта.

«Я благодарю коллектив детского сада, родителей и детей за то, что приняли участие в этом празднике», - отметила заведующая спортивным сектором отдела администрации Пензенского района Светлана Лукьянова.

Ежегодно в Спутнике проходят городские и областные соревнования. Каждый день здесь тренируются легкоатлеты, катаются велосипедисты.

В этом может убедиться любой желающий - прийти на набережную, пляж, в бассейн, спортзал или на скалодром. А те, кто живет в Спутнике, знают: здесь заниматься спортом легко и удобно.