Сетевое издание|18+|Пятница|27 авг 2021|15:09
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Общество

Лилия Чащина заявила о добровольной вакцинации педагогов

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На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 27 августа, один из депутатов Александр Трутнев попросил начальника управления образования Лилию Чащину прокомментировать информацию о том, что учителям и работникам детсадов настоятельно рекомендуют сделать прививки от COVID-19.

«Если человек не сделает прививку, выйдет ли он на работу?» - сформулировал он свой вопрос.

«Конечно, выйдет. Но мы настойчиво рекомендуем педагогам сделать прививку в связи с тем, что они находятся на самом переднем крае. Дети порой бывают неявными носителями инфекций, но приносят их в класс», - ответила Лилия Чащина.

Она привела пример: летом по традиции количество групп в пензенских детсадах сократилось примерно вдвое, однако каждую неделю 9-11 групп были закрыты на карантин по COVID-19.

«У кого есть медотвод или высокие титры, никто не будет настаивать. Но те, кто должен быть привит и защищен, - хотелось бы. К увольнению или присутствию на работе это не имеет никакого отношения», - заявила она, добавив, что прививка не носит принудительный характер.

«Естественно, будем работать с руководителями образовательных организаций», - добавила она.

По данным на четверг, 27 августа, в Пензе вакцинировано 58% работников учреждений образования.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

А как идти на выборы,если пидагоги не привиты...

Гость||

и опять враньё!!! заставили, да ещё как заставили, до увольнения! хватит дурачками прикидываться! кто заставил привести директоров "антипрививочников" на публичную порку?!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

К увольнению или присутствию на работе это не имеет никакого отношения
опять враньё! кто дал распоряжение если до 25 августа не привиться, то будут отстранять от работы?! Это только в Пензе такая дурь, к выборам готовятся! Ни в Самаре, ни в Питере до такого не дошли

Гость||

Странно, а с чего это вдруг Пенза должна равняться на Самару или Питер? Нашли, тоже, авторитет.

Гость||

Демократия типа..

Гость||

Гость писал(a):

А как идти на выборы,если пидагоги не привиты...
я туда больше никогда не пойду

Гость||

мы вам верим...........

Гость||

Гость писал(a):

и опять враньё!!! заставили, да ещё как заставили, до увольнения! хватит дурачками прикидываться! кто заставил привести директоров "антипрививочников" на публичную порку?!
Гость писал(a):
опять враньё! кто дал распоряжение если до 25 августа не привиться, то будут отстранять от работы?! Это только в Пензе такая дурь, к выборам готовятся! Ни в Самаре, ни в Питере до такого не дошли
ЭТО НЕ ВРАНЬЁ. Просто ты реальный лох.

Имя: Гость
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