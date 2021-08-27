Лилия Чащина заявила о добровольной вакцинации педагогов

27.08.2021 | 13:52

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 27 августа, один из депутатов Александр Трутнев попросил начальника управления образования Лилию Чащину прокомментировать информацию о том, что учителям и работникам детсадов настоятельно рекомендуют сделать прививки от COVID-19.

«Если человек не сделает прививку, выйдет ли он на работу?» - сформулировал он свой вопрос.

«Конечно, выйдет. Но мы настойчиво рекомендуем педагогам сделать прививку в связи с тем, что они находятся на самом переднем крае. Дети порой бывают неявными носителями инфекций, но приносят их в класс», - ответила Лилия Чащина.

Она привела пример: летом по традиции количество групп в пензенских детсадах сократилось примерно вдвое, однако каждую неделю 9-11 групп были закрыты на карантин по COVID-19.

«У кого есть медотвод или высокие титры, никто не будет настаивать. Но те, кто должен быть привит и защищен, - хотелось бы. К увольнению или присутствию на работе это не имеет никакого отношения», - заявила она, добавив, что прививка не носит принудительный характер.

«Естественно, будем работать с руководителями образовательных организаций», - добавила она.

По данным на четверг, 27 августа, в Пензе вакцинировано 58% работников учреждений образования.