Сетевое издание|18+|Пятница|27 авг 2021|13:37
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Общество

Депутат предложил сделать парковку у гимназии № 1 в Пензе

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В пятницу, 27 августа, на сессии Пензенской городской думы депутаты обсудили тему парковок, в том числе у образовательных учреждений.

«Я заметил, что наши жители не очень стремятся поставить машину на платные парковки, хотя и цена-то там достаточно льготная», - высказался Жиганша Туктаров, подчеркнув, что в этой связи необходимо уделить больше внимания бесплатным стоянкам.

По его мнению, отсутствие парковочных мест вблизи школ зачастую является причиной заторов на дорогах.

«Я считаю, что это неправильно, если учителя приехали на работу и не могут поставить машину, родители приехали, надо каким-то образом детей высадить и забрать. У первой школы есть большая территория, которую можно облагородить и сделать парковку. Просто надо заниматься», - заявил Жиганша Туктаров, обращаясь к и. о. начальника управления ЖКХ Вадиму Фейгину.

Ту же тему депутаты поднимали на заседании одной из комиссий в августе. Тогда речь шла в основном о гимназии № 4, где, по информации Сергея Лукичева, демонтировали часть ограждения, чтобы родителям было удобно высаживать детей.

Замглавы города Иван Краснов предложил уточнить, существуют ли некие схемы проезда к школам, есть ли нормативно отрегулированные документы и являются ли они обязательными для приемки школ.

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Гость||

в 1 и 4 гимназии видимо учатся исключительно дети из малообеспеченных семей! именно там нужно сделать бесплатную парковку! и ничего так, что около областной больницы тоже не достаточно мест, хотя туда как раз привозят и увозят людей за частую с проблемами здоровья!

Гость||

А зачем детей возить в школу на машине? Школа находится в пешей доступности в своем районе. Если кто то хочет возить ребенка в элитную школу, то это его проблемы.

Гость||

это прорыв

Гость||

А у других школ не надо сделать хотя бы пешеходные тротуары? ИЛи опять только речь об гимназиях, где учатся дети депутатов

Гость||

депутаты озаботились как детей возить! Замечательно! Других проблем нет?! А ногами или общественным транспортом не пробовали?!

Гость||

Ближе к народу надо быть, а не думать про бесплатную парковку для своей машины около гимназии! Вы когда на объединяли школы, которые находятся далеко от дома думали?! Корпус 1 и корпус 2 находятся в разных сторонах! Как развозить детей по утрам в школы?! и сколько денег семья тратит на проезд! не хотели бы компенсировать?!

Имя: Гость
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