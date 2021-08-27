Депутат предложил сделать парковку у гимназии № 1 в Пензе

27.08.2021 | 13:02

В пятницу, 27 августа, на сессии Пензенской городской думы депутаты обсудили тему парковок, в том числе у образовательных учреждений.

«Я заметил, что наши жители не очень стремятся поставить машину на платные парковки, хотя и цена-то там достаточно льготная», - высказался Жиганша Туктаров, подчеркнув, что в этой связи необходимо уделить больше внимания бесплатным стоянкам.

По его мнению, отсутствие парковочных мест вблизи школ зачастую является причиной заторов на дорогах.

«Я считаю, что это неправильно, если учителя приехали на работу и не могут поставить машину, родители приехали, надо каким-то образом детей высадить и забрать. У первой школы есть большая территория, которую можно облагородить и сделать парковку. Просто надо заниматься», - заявил Жиганша Туктаров, обращаясь к и. о. начальника управления ЖКХ Вадиму Фейгину.

Ту же тему депутаты поднимали на заседании одной из комиссий в августе. Тогда речь шла в основном о гимназии № 4, где, по информации Сергея Лукичева, демонтировали часть ограждения, чтобы родителям было удобно высаживать детей.

Замглавы города Иван Краснов предложил уточнить, существуют ли некие схемы проезда к школам, есть ли нормативно отрегулированные документы и являются ли они обязательными для приемки школ.