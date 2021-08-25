В Пензе всех клиентов «Т Плюс» к 1 сентября обеспечат горячей водой

25.08.2021 | 15:13

В Пензе компания «Т Плюс» обеспечит своих клиентов горячим водоснабжением к 1 сентября. Именно к этой дате на 269 участках тепловых сетей будут завершены повторные гидравлические испытания, которые в настоящее время выполнены на 70%.

«Несмотря на активную подготовку теплосетевой инфраструктуры города к будущему отопительному сезону, мы понимаем необходимость поставки ресурса к этой важной для многих семей дате», - отметил технический директор - главный инженер Пензенских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Василий Журавлев.

В 2021 году «Т Плюс» вложит 800 млн рублей в ремонт, реконструкцию и модернизацию энергооборудования в Пензе, из них 246 млн рублей направлено на подготовку источников генерации и 554 млн - на обновление и ремонт сетей.

Так, по инвестиционной программе энергетики продолжают реконструкцию магистрального трубопровода на улице Толстого протяженностью 407 метров. Работы планируют завершить к 30 сентября.

Одновременно с этим ведется перекладка внутриквартальных сетей и автоматизация центральных тепловых пунктов.