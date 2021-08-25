Первые жители «Радужных дворов» отпраздновали новоселье

25.08.2021 | 16:43

В выходные в Городе Спутнике вновь отмечали новоселье. В этот раз праздник был у жителей первых сданных домов ЖК «Радужные дворы» и Светлой, 14.

«Такие праздники уже стали доброй традицией. Холдинг «Термодом» помогает соседям познакомиться и подружиться, поэтому на новоселье мы устраиваем тимбилдинги, концерты, другие интересные мероприятия. Каждый раз получается большой семейный праздник», – отметил арт-директор «Парка Спутника» Игорь Лакодин.

Новоселы «Радужных дворов» участвовали в конкурсе «Дело в шляпе» - на самый необычный головной убор. За наиболее интересные образы вручали призы.

«Мама предложила сделать шляпку с «Радужными дворами», ведь у них сегодня праздник», – поделилась победительница конкурса Дарья Осколкова.

На празднике было много интересных занятий. Например, дети строили собственный город из огромного лего и играли с аниматором, участвовали в фестивале красок, слушали концерт.

А еще для ребят устроили интересные шоу: химическое и барабанщиков.

«Все здорово организовано, дети в восторге», - подчеркнула гостья праздника Наталья Семисоженова.

Праздник не обошелся без торта. Для жителей изготовили десерт с изображениями их домов. И конечно, состоялся традиционный розыгрыш призов.