Сетевое издание|18+|Понедельник|23 авг 2021|15:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |

Общество

По 15 000 рублей: в Пензе гимназию проверят после жалобы на поборы

Печать

В Пензе городское управление образования проведет проверку после сообщения о поборах от матери ученика гимназии № 42. Свое сообщение женщина оставила в комментариях под одним из постов врио губернатора Олега Мельниченко в Instagram.

«Праздник, конечно, хорошо, но вот предстоящие выпускные 11-х классов напрягают( С двух классов собирают почти 750 тысяч - это нормально? Свадьба дешевле, плюс на просьбу предоставить смету угрозы! Мой сын учится достойно, но, наверное, после моего комментария это все скажется на нем((( Конкретно 42-я гимназия с попустительства руководства, на страничку министерства образования писала - тишина!» - обратилась к врио губернатора Ирина М.

По ее словам, на каждого ребенка приходится по 15 000 рублей, при этом в объяснении, на что именно будут потрачены деньги, ей отказывают.

«Обвинили в неадекватности( Оскорбления и все( На простой вопрос нет ответа, вот и я думаю, наверное, самолет( Ну если только на букеты 100 тысяч - розы золотые??? Предложили удалить меня из чата класса, отправить к психиатру и ребенку просто выдать аттестат», - объяснила женщина.

Ирина добавила, что из-за пандемии пока вообще неизвестно, будут ли выпускные и в каком формате, а с родителей уже требуют денег.

«Еще слух прошел, что из этих денег возьмут за помощь в сдаче ЕГЭ, ЕГЭ Карл! Вы не научили, а я должна платить! Мой ребенок учится хорошо, без троек, почему я должна оплачивать других детей!!!» - возмутилась пензячка.

«Добрый день, Ирина! Управление образования города Пензы приняло ваше обращение. Мы проведем проверку всех изложенных вами фактов», - ответили женщине. Ирина отметила, что переслала управлению все скрины переписки.

В середине августа директорам школ пригрозили жесткими мерами за поборы.

«Действительно, такие инициативы есть, но они в большинстве проявляются родительскими комитетами. Есть активные родители, которые выходят с инициативами, невзирая на то что другие не согласны. И я считаю, это неправильно», - пояснил врио министра образования области Александр Воронков.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

В 90-х когда директором была дергач вот поборы были, устали шторы покупать! Жулики и воры 5 минут на сборы!

Гость||

Молодец. Не побоялась.

Гость||

В топку этих жуликов из 42, бандитское гнездо.

Гость||

Какая гимназия,я на улице всему научился!Без всяких ЭГЭ!Живу в шоколаде,нивчем себе не отказываю.

Гость||

Доля правды в этом конечно есть, что не слушают комитеты родителей, но и руководство учебного заведения не может контролировать дурь некоторых активных мам! И так понятно, что директору всё равно какие цветы будут, как отмечать будут, ясное дело, что не директору в карман эти деньги идут! Как может Мельниченко наказать директора, за придурь родителя?!

Гость||

некоторые родители действительно сами инициаторы поборов. А школа получается не причем. Неадекватные сборы на ремонты, праздники и прочее. Да, можно не сдавать, но тут же ты оказываешься белой вороной.

Гость||

"В середине августа директорам школ пригрозили жесткими мерами за поборы" - но при этом палец о палец не ударили для оснащения школ! Все деньги в Губернский рекой, конечно, там же половина детей чиновников! Внуки, племянники и тд, как же они бедные и нищие! Вот и "крышуют" безнаказанность! При этом молчат, что даже там в конце года собирают деньги с родителей на ремонт! Непонятно одно, выпускники лицея не остаются учиться в Пензе, а тогда зачем вкладывать такие средства в заведение?!

Гость||

Гость писал(a):

Какая гимназия,я на улице всему научился!Без всяких ЭГЭ!Живу в шоколаде,нивчем себе не отказываю.
Вахтёром работаешь в 42 гимназии ?

Гость||

Каждый год одно и то же - 1 сентября и выпускной! Одни жалуются, другие хотят максимально вложиться ради любимого ребёнка! Вопрос - при чём тут Мельниченко и Воронков?! Они как повлияют?! Запретить никто не может проводить праздник, а вот как этот праздник проводить - это уже другое! Всегда жалко детей, которые потом "огребают" за жалобы родителей, вот за это и нужно наказывать как учителей, так и руководство!

Гость||

Гость писал(a):

Вахтёром работаешь в 42 гимназии ?
Вахтером))))только не там.И деньжата получаю в месяц,как вся ваша 42 гимназия за год.

Гость||

Гость писал(а):

> Доля правды в этом конечно есть, что не слушают комитеты родителей, но и

> руководство учебного заведения не может контролировать дурь некоторых

> активных мам! И так понятно, что директору всё равно какие цветы будут, как

> отмечать будут, ясное дело, что не директору в карман эти деньги идут! Как

> может Мельниченко наказать директора, за придурь родителя?!

За всё, что происходит в школе, отвечает директор!

Гость||

Школу 60 и 55 лицей необходимо проверить.

Гость||

Поучиться нужно у Москвы за акцию "Дети вместо цветов"! Каждый год такие кучи цветов, а соответственно и денег выкидывается на помойку! Можно один букет от класса купить и всё! Так ведь нет, начинается - дежурный букет для гостей на линейку, букет для того что бы в управление отвезти, букет администрации и пошло поехало! Всё это пустая трата! Да лучше действительно деньгами помощь оказать, чем выбрасывать!

Гость||

К 42 гимназии (что для старших классов,что для младших классов) нет даже нормального тротуара!!! Вынуждены ходить по проезжей части, лавируя и уворачиваясь от машин. И всем всё по фиг!!!

Гость||

Что это за мода вообще пошла выпускные с салютами, лимузинами, световыми шоу проводить?! Это действительно, не свадьба и нужно учитывать мнение большинства, но как правило именно большинство "забивают" тех, кто не согласен вносить большие суммы, а позже со стороны учителей начинается "давление" на ребёнка. Жалко и маму и ребёнка, я бы своего после этой жалобы перевела в другую школу - "задавят" ребёнка, ни один психолог не поможет

← Ctrl пред.
12345678
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте