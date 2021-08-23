По 15 000 рублей: в Пензе гимназию проверят после жалобы на поборы

23.08.2021 | 10:53

В Пензе городское управление образования проведет проверку после сообщения о поборах от матери ученика гимназии № 42. Свое сообщение женщина оставила в комментариях под одним из постов врио губернатора Олега Мельниченко в Instagram.

«Праздник, конечно, хорошо, но вот предстоящие выпускные 11-х классов напрягают( С двух классов собирают почти 750 тысяч - это нормально? Свадьба дешевле, плюс на просьбу предоставить смету угрозы! Мой сын учится достойно, но, наверное, после моего комментария это все скажется на нем((( Конкретно 42-я гимназия с попустительства руководства, на страничку министерства образования писала - тишина!» - обратилась к врио губернатора Ирина М.

По ее словам, на каждого ребенка приходится по 15 000 рублей, при этом в объяснении, на что именно будут потрачены деньги, ей отказывают.

«Обвинили в неадекватности( Оскорбления и все( На простой вопрос нет ответа, вот и я думаю, наверное, самолет( Ну если только на букеты 100 тысяч - розы золотые??? Предложили удалить меня из чата класса, отправить к психиатру и ребенку просто выдать аттестат», - объяснила женщина.

Ирина добавила, что из-за пандемии пока вообще неизвестно, будут ли выпускные и в каком формате, а с родителей уже требуют денег.

«Еще слух прошел, что из этих денег возьмут за помощь в сдаче ЕГЭ, ЕГЭ Карл! Вы не научили, а я должна платить! Мой ребенок учится хорошо, без троек, почему я должна оплачивать других детей!!!» - возмутилась пензячка.

«Добрый день, Ирина! Управление образования города Пензы приняло ваше обращение. Мы проведем проверку всех изложенных вами фактов», - ответили женщине. Ирина отметила, что переслала управлению все скрины переписки.

В середине августа директорам школ пригрозили жесткими мерами за поборы.

«Действительно, такие инициативы есть, но они в большинстве проявляются родительскими комитетами. Есть активные родители, которые выходят с инициативами, невзирая на то что другие не согласны. И я считаю, это неправильно», - пояснил врио министра образования области Александр Воронков.