В Кузнецке готовятся к открытию третьего в регионе онкоцентра

22.08.2021 | 11:52

В Кузнецке начали оснащать будущий онкоцентр. Так, поступил и введен в эксплуатацию ультразвуковой сканер, стоимость которого превышает 5 млн 200 тыс. рублей.

Пока современное диагностическое оборудование используют специалисты межрайонной больницы.

«Ультразвуковой сканер необходим для исследования органов брюшной полости, мочевыделительной системы, поверхностных органов, сосудистой системы брахиоцефальных артерий, сосудов верхних и нижних конечностей, плевральных полостей и так далее», - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.

Кузнецкий центр амбулаторной онкологической помощи откроется в текущем году. Он станет третьим в регионе медучреждением, где будут лечить больных с новообразованиями. Первые два уже действуют в Пензе.

Онкоцентр создадут на базе действующих в городе поликлиник. Планируется, что затем специалисты будут вести прием в новой поликлинике межрайонной больницы, которую планируют построить на месте стадиона обувной фабрики.