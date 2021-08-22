В Кузнецке готовятся к открытию третьего в регионе онкоцентра

В Кузнецке начали оснащать будущий онкоцентр. Так, поступил и введен в эксплуатацию ультразвуковой сканер, стоимость которого превышает 5 млн 200 тыс. рублей.
Пока современное диагностическое оборудование используют специалисты межрайонной больницы.
«Ультразвуковой сканер необходим для исследования органов брюшной полости, мочевыделительной системы, поверхностных органов, сосудистой системы брахиоцефальных артерий, сосудов верхних и нижних конечностей, плевральных полостей и так далее», - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.
Кузнецкий центр амбулаторной онкологической помощи откроется в текущем году. Он станет третьим в регионе медучреждением, где будут лечить больных с новообразованиями. Первые два уже действуют в Пензе.
Онкоцентр создадут на базе действующих в городе поликлиник. Планируется, что затем специалисты будут вести прием в новой поликлинике межрайонной больницы, которую планируют построить на месте стадиона обувной фабрики.
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