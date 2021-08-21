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Общество

Пензенцы высказались об изменениях на остановках в городе

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Монтажные работы на остановках продолжаются. 22 павильона-пустышки заменят старые конструкции с киосками. Процесс начался еще в декабре 2017 года. Первыми экспериментальными стали остановки на улицах Измайлова, Красной и у Юбилейной площади. На проспекте Строителей нового павильона не могут дождаться с осени прошлого года.

«Негде спрятаться от дождя, а скоро зима. Был павильон, за которым следили, остановка была чистой, было где спрятаться», - сообщила жительница Пензы Надежда Григорьевна.

В областном центре уже установили 11 павильонов-пустышек.

«В конце лета появилась остановка. А все лето стояли в тенечке в кустиках, и люди все прятались от жары там», - отметила горожанка Нина Петровна.

Некоторые жители скучают по старым конструкциям с киосками.

«Остановки старые сломали, такие остановки были… с ларечком», - вспомнил пензенец Виктор Михайлович.

Как сообщает пресс-служба администрации, замена старых комплексов проводится по распоряжению Минтранса Российской Федерации от 23 мая 2003 года «Об утверждении стандарта отрасли». Норматив «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования» не допускает размещения торговых киосков на площади павильона.

Многие жители, наоборот, обрадовались изменениям.

Стоимость павильонов варьируется от 300 000 до 500 000 рублей. Работы планируют завершить до 1 октября.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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Гость||

Не всегда новое лучше старого. Иногда решён е принимается с бодуна, а иногда от недостатка ума. И если убрали старый павильон то новый надо ставить на следующий день, а не через год.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Многие жители, наоборот, обрадовались изменениям.
Это те,кому откат с этих остановок достался?

Гость||

От дуновения ветерка эти остановки улетят. Не по цене сделаны

Гость||

300 - 500 тысяч на остановку. Интересно как прошли торги и кто выиграл на такую сумму

Гость||

21.08. Главное ни кто выиграл, а кто откат получил.

Без откатов Пенза будет отстойный местом.

Гость||

Замена шила на мыло? А ради чего? Норматив-то касается только автомобильных дорог, но не городов. Видимо в городе излишек бюджетных средств и недостаток ума у руководителей города- не знают как с пользой для города ими распорядиться.

Гость||

19.16. Ну, видимо, и областного начальника уже запрягли в долю?

Гость||

19:46 точно!! Пусть прорыв на своей шкуре чувствуют честные профессионслы

Гость||

Модератор, печеньки вкусные? Комменты про чинков мигом трëшь?

Гость||

Остановки с ларьком, содержали в порядке владельцы ларька, и убирались в том числе и зимой. Сейчас вешний вид павильона - быстро заклеивают объявлениями и исписывают надписями.

Теперь содержание остановок за счет города. Зачем надо тратить городской бюджет на новые остановки и их содержание?

Гость||

Так они городской бюджет тратят с умыслом отстегнуть в свой коселёчек,а на таких вещах это гораздо проще делать через своих доверенных лиц. Сколько современная Пенза существует, столько периодически с приходом очередного мэра и меняются остановни и ларьки.

Гость||

Ни один чиновник не будет пользоваться этими остановками. Поэтому всё зависит только от величины отката. Об удобствеигородан давно никто не заботится. Под этими остановками невозможно скрыться ни от солнца, ни от ветра, ни от дождя при ветренной погоде

Гость||

Одним словом кошмар.

Гость||

Издеваются над людьми,отношение здесь как к собакам.Ответьте! сколько человек поместится под этими остановками во время дождя? 3 человека?

Гость||

Стоимость этих остановок со всеми транспортными расходами не должна превышать 200 тысяч,при чистой прибыли около 50000.

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Имя: Гость
Комментарий:

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