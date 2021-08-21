Пензенцы высказались об изменениях на остановках в городе

21.08.2021 | 18:28

Монтажные работы на остановках продолжаются. 22 павильона-пустышки заменят старые конструкции с киосками. Процесс начался еще в декабре 2017 года. Первыми экспериментальными стали остановки на улицах Измайлова, Красной и у Юбилейной площади. На проспекте Строителей нового павильона не могут дождаться с осени прошлого года.

«Негде спрятаться от дождя, а скоро зима. Был павильон, за которым следили, остановка была чистой, было где спрятаться», - сообщила жительница Пензы Надежда Григорьевна.

В областном центре уже установили 11 павильонов-пустышек.

«В конце лета появилась остановка. А все лето стояли в тенечке в кустиках, и люди все прятались от жары там», - отметила горожанка Нина Петровна.

Некоторые жители скучают по старым конструкциям с киосками.

«Остановки старые сломали, такие остановки были… с ларечком», - вспомнил пензенец Виктор Михайлович.

Как сообщает пресс-служба администрации, замена старых комплексов проводится по распоряжению Минтранса Российской Федерации от 23 мая 2003 года «Об утверждении стандарта отрасли». Норматив «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования» не допускает размещения торговых киосков на площади павильона.

Многие жители, наоборот, обрадовались изменениям.

Стоимость павильонов варьируется от 300 000 до 500 000 рублей. Работы планируют завершить до 1 октября.