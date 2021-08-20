В ДЮЦ «Спутник» на педагогов незаконно тратили средства субсидии

20.08.2021 | 16:41

В Пензе прокуратура нашла нарушения в деятельности детского (юношеского) центра «Спутник», расположенного на Западной Поляне.

Муниципальному учреждению предоставили субсидию из городского бюджета, которую руководство тратило не на оказание услуг, а на выплаты педагогам.

Это противоречит требованиям бюджетного законодательства.

После проверки было возбуждено дело об административном правонарушении, по которому директора «Спутника» оштрафовали на 10 000 рублей, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в областной прокуратуре.