В ДЮЦ «Спутник» на педагогов незаконно тратили средства субсидии

В Пензе прокуратура нашла нарушения в деятельности детского (юношеского) центра «Спутник», расположенного на Западной Поляне.
Муниципальному учреждению предоставили субсидию из городского бюджета, которую руководство тратило не на оказание услуг, а на выплаты педагогам.
Это противоречит требованиям бюджетного законодательства.
После проверки было возбуждено дело об административном правонарушении, по которому директора «Спутника» оштрафовали на 10 000 рублей, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в областной прокуратуре.
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Центр закрыть, здание снести, построить еще один муравейник.