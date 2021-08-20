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Общество

В ДЮЦ «Спутник» на педагогов незаконно тратили средства субсидии

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В Пензе прокуратура нашла нарушения в деятельности детского (юношеского) центра «Спутник», расположенного на Западной Поляне.

Муниципальному учреждению предоставили субсидию из городского бюджета, которую руководство тратило не на оказание услуг, а на выплаты педагогам.

Это противоречит требованиям бюджетного законодательства.

После проверки было возбуждено дело об административном правонарушении, по которому директора «Спутника» оштрафовали на 10 000 рублей, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в областной прокуратуре.

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Гость||

Центр закрыть, здание снести, построить еще один муравейник.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

которую руководство тратило не на оказание услуг, а на выплаты педагогам.
Грех-то какой! Вакансий море, работать никто не идет за 15-20 тыс. Кто учить детишек у вас будет? Молитесь на тех, кто работает в гос школах, они святые или пенсионеры с доп доходом.

Гость||

Не хотят педагоги за копейки работать - пусть в бизнес идут. А дети и без педагогов найдут чем заняться. Вчера -в подворотнях, сегодня- на улицах. Завтра в в квартиры и дома придут?

Гость||

Бабушки будут учить, у доски чихнула и пукнула, красота.

Гость||

Учителя-преплдаватели и врачи на вес золота, очень много вакансий

Гость||

В начальной школе "поучит" каждый год новая студентка, взвоют. Гость писал(a):

пусть в бизнес идут.
А учить в бизнес поведешь, готовь кошелек.

Гость||

18:21 или гамтарбайтерша, яжемамки, язык обязаны засунуть, с учителей пылинки сдувать, а то в репетиторы уйдëм, что не понравится, так с поклоном деньги потащите

Гость||

Рядом с объявлением в частный центр объявление из какой-нибудь мбоусош за 15-20 тыс смотрится жалко и убого, позорно в общем. Шансов нет, что уважающий себя свпециалист пойдет в гос школу. Мамаши, уймитесь и помалкивайте, иначе будете у своих детей вести сами, по графику, кто чем способен..

Гость||

18:30 +100500

Гость||

Правильно делали, что доплачивали! Они что рабы, за кусок хлеба работать?? А то у нас на бумажке, в отчёте, средние зарплаты загляденье! А по факту люди получают ровно половину, еле-еле сводя концы с концами. Преподаватели, учителя стали хуже чернорабочих. Везде должны, за все отвечают и работать должны желательно без оплаты.

Гость||

И в дебильных конкурсах которые чинки минобразины от безделья придумывают, участвовать, надоело, минобр мешает работать!!!!!

Гость||

Не хотите работать учителем- идите торговать на рынок!!!

Гость||

Гость|21.08.2021 01:19|

Не хотите работать учителем- идите торговать на рынок!!!

А торговцы с рынка - пусть учат детей. И так сойдёт. Никого не хочу обидеть, и среди торговцев разные люди есть, но суть, думаю, ясна.

Гость||

а педагоги знают,что они такие деньжищи получали?Или только узнали.

Имя: Гость
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